الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

بدور إبراهيم: صدق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الازهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أ.ح/ جمال ابو اسماعيل مدير الكلية الحربية اشار فيه الى الشروط العامة للقبول كالآتى: الكلية الحربية: تقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة او الازهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والادبى بشرط ان لا يقل المجموع عن 70% فأكثر والا يزيد السن فى 1/11/2017 عن 21 سنة الكلية البحرية : تقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتى ( الرياضيات – العلوم ) بشرط ان يكون الطالب شعبة العلوم قد تحصل على 70% فأكثر فى مادة الرياضيات بالصف الثانى الثانوى وكذلك القسم العلمي من شهادة الثانوية الازهرية و الشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط الا يقل المجموع عن 70% فأكثر والا يزيد السن فى 1/11/2017 عن 21 سنة. الكلية الجوية : تقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة و الازهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والادبى بشرط ان لا يقل المجموع عن 60% فأكثر والا يزيد السن فى 1/11/2017 عن 22 سنة. الكلية الفنية العسكرية : تقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمي من شهادة الثانوية الازهرية و الشهادات المعادلة بشرط ان يكون الطالب قد تحصل على 70% فى مادتى الفيزياء والرياضيات و الا يقل المجموع الكلى عن 92% فأكثر والا يزيد السن فى 1/11/2017 عن 21 سنة. كلية الدفاع الجوي : تقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط ومن شهادة الثانوية الازهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط الا تقل النسبه المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر و الا يقل المجموع الكلى عن 85% والا يزيد السن فى 1/11/2017عن 21 سنة.

كلية الطب للقوات المسلحة : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع الكلى عن 97% فاكثر والا يزيد السن فى 1/11/2017 عن 21 سنة. المعهد الفني للقوات المسلحة : فيقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة (الرياضيات -العلوم) والحاصلين على الثانوية الازهرية القسم العلمي وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم اوالتعليم المزدوج التابع لوزارة الانتاج الحربى فقط اومعهد الدنبسكو تخصصات (الميكانيكا – الكهرباء ) فقط والا يقل المجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة عن 65% والثانوية الصناعية عن75% والا يزيد السن فى 1/11/2017 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والازهرية والصناعية ثلاث سنوات و 22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ويقبل الطلبة الحاصلين على اعلى من الشهادات المذكورة فى مجالات (الهندسه – التكنولوجيا ) وسيراعى شرط السن اثناء التقديم للحاصلين على هذة الشهادات حيث يسمح بعامين اضافيين للطلبة المقيدين فى دراسات عليا اعلى حتى 23 سنة . على أن يتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بالقاهرة اعتبارا من يوم الاحد11/6/2017.والمكاتب الفرعيه بالاسكندريه بنادى الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية اعتبارا من يوم الخميس 27/7/2017 واسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية اعتبارا من يوم الخميس 27/7/2017 . وتيسيرا على الطلبة سيتم اجراء الكشف الطبى بمستشفى مصطفى كامل العسكرى للطلبة المتقدمين من محافظة الاسكندرية والمحافظات المحيطة بها . الشروط العامة للقبول ان يكون الطالب ووالديه وأجدادة مصريين الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول علي أي جنسية أخري ، أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، والا يكون قد مضي علي حصول الطالب علي شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط ان يكون مقيدا باحدي الكليات الجامعية او المعاهد وأن يكون قد إجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح . ، وان يكون حسن السير والسلوك ، والا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ، كما يشترط أن يكون غير متزوجا او سبق له الزواج ، والا يكون قد استقال او فصل تأديبيا من أي كلية – معهد عسكري – مدرسة عسكرية ، والا يكون قد اعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، الأ يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم ( عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتي 158 سم كحد أدني)، أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية ولا يجوز إعادة الكشف الطبي علي الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقتة الطبية أثناء الأختبارات ، أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم إجتيازه الإختبارات. وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد وللمرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من اصدار الامر بالقفز ، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية وكذلك كشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاختبار ، وأن يجتاز اختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية المتقدمة والتى ىتشمل ايضا التحاليل التخصصية المتقدمة. كما خصص مكتب التنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسيه لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع.