الإعصار «ياكو» يودي بحياة 6 على الأقل في بيرو

ضرب إعصار قوي بيرو خلال الأيام القليلة الماضية، ما أودى بحياة 6 أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة وتدمير مئات المنازل وحدوث فيضانات كبيرة في المناطق الشمالية للبلاد.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في الوقت الذي تسعى فيه إلى إرسال مساعدات إلى المناطق التي تضررت بشدة من الإعصار المعروف باسم ياكو.

وقال المعهد الوطني للدفاع المدني إن الفيضانات الناجمة عن الإعصار أودت بحياة ستة أشخاص.

وأضاف أن 58 شخصا في المجمل قتلوا منذ بداية موسم الأمطار الذي بدأ قبل بضعة أشهر.

وتشهد بيرو حالة من عدم الاستقرار واحتجاجات مناهضة للحكومة منذ أن أطاح الكونجرس بالرئيس السابق بيدرو كاستيو من السلطة في ديسمبر الماضي.