الإعصار هيلاري في طريقه إلى باخا كاليفورنيا في المكسيك وجنوب غرب أمريكا

يقترب الإعصار هيلاري من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، حسبما أعلنت وكالة حكومية أمريكية.

وحذرت الوكالة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غرب الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية ومباريات البيسبول في الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول مكسيكي أن رجلا لقي مصرعه في ولاية باخا كاليفورنيا سور عندما جرفت المياه عائلة من خمسة أشخاص نحو البحر أثناء عبور جدول مياه. وعرض المسؤول أيضا صورا للطرق التي غمرتها المياه في المنطقة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار ضعف في طريقه إلى الساحل الغربي الأوسط لشبه الجزيرة مساء أمس السبت. وتوقع أنه سيفقد المزيد من القوة ويتحول إلى عاصفة استوائية مع توجهه نحو جنوب كاليفورنيا خلال نهار ومساء يوم الأحد.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة من كبار الموظفين بشأن الاستعدادات للإعصار وعمل فريقه مع الأجهزة الحكومية والمحلية قبل العاصفة.

وفي شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، تم إلغاء بعض الأنشطة المدرسية وغيرها من الأنشطة غير الأساسية حتى يوم الاثنين، وحثت السلطات في تيخوانا، ثاني أكبر مدينة في المكسيك، الناس في المناطق المعرضة للخطر على الانتقال إلى ملاجئ مؤقتة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن هيلاري تتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة تقترب من 27 كيلومترا في الساعة ومحملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 161 كيلومترا في الساعة.

ونبهت السلطات الأمريكية المواطنين والشركات بضروري توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية.