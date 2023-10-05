الإعصار كوينو يضرب تايوان بأمطار غزيرة ويصيب 190 شخصا

ضرب الإعصار كوينو جنوب تايوان اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 190 شخصا بدون وقوع وفيات وإلحاق بعض الأضرار بمبان، كما أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الملايين في العديد من المدن على التغيب عن العمل والدراسة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووصل كوينو، الذي يعني “جروا” باللغة اليابانية، إلى اليابسة في شبه جزيرة هنجتشون التايوانية كإعصار من الفئة الرابعة مما يشير إلى رياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومترا في الساعة، لكنه ضعف بمجرد عبوره إلى مضيق تايوان وتوجهه نحو إقليم قوانغدونغ الصيني، وفقا لموقع مخاطر العواصف المدارية الإلكتروني.

وأعلنت معظم المدن والأقاليم تعطيل العمل والدراسة يوم الخميس رغم أن العاصمة تايبه لم تتأثر وتعمل كالمعتاد.

ودخل الإعصار مضيق تايوان صباح يوم الخميس لكن من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الجمعة، وسيكون معظمها في جنوب وشرق الجزيرة.

وذكرت إدارة الإطفاء أن 190 شخصا أصيبوا بدون وقوع وفيات وأن بعض الأضرار لحقت بمبان.

كما وردت أنباء عن أضرار أخرى في جزيرة أوركيد قبالة ساحل تايتونج في المحيط الهادي والتي يسكنها حوالي خمسة آلاف شخص.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي انجراف سيارات على الطرق وغرق قوارب صيد في أحد الموانئ.