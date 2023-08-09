الإعصار «خانون» يجتاح جنوب اليابان.. والشمال يتأهب لعاصفة أخرى

ضرب الإعصار خانون جنوب اليابان اليوم الأربعاء، ما تسبب في سقوط أمطار غزيرة، في الوقت الذي تقترب فيه عاصفة أخرى من جهة الشرق، مهددة العاصمة طوكيو على الأرجح، فيما يتأهف الآف المواطنين للسفر خلال موسم العطلة الصيفية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن خانون قد يصل إلى اليابسة على جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد يوم الخميس لكن مساحات من المنطقة غُمرت الأسبوع الماضي بالفعل بكميات من المياه تعادل أمطار شهر كامل، وتقع الجزيرة الرئيسية على بعد نحو 858 كيلومترا من طوكيو.

والعاصفة حاليا في البحر جنوبي كيوشو بعد أن أحدثت دمارا في منطقة أوكيناوا الجنوبية الغربية.

وتحتفظ العاصفة بقوتها وتتحرك بسرعة بطيئة غير معتادة تبلغ عشرة كليومترات في الساعة مما يعني أن الرياح والأمطار ستستمران لفترة أطول.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في أجزاء كثيرة من جنوب وغرب اليابان، وعلقت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية بعض خدمات القطارات السريعة في كيوشو.

وأشارت الهيئة إلى أن العاصفة لان، التي تشكلت في المحيط الهادي جنوبي اليابان، من المتوقع أن تشتد قوتها مع توجهها شمالا وربما تؤثر على طوكيو أوائل الأسبوع المقبل.

وتشهد اليابان العاصفتين في بداية أوبون أو ذروة موسم العطلة الصيفية عندما يغادر العديد من المواطنين المدن الكبرى إلى مسقط رأس أجدادهم.