الإعدام والمؤبد لقاتلي صديقهما الطالب وإلقاء جثته وسط الزراعات

كانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن استدرجوا المجني عليه بعيدًا عن الناس فانهالوا عليه ضربًا وبعدّة طعنات في أنحاء جسده، والتي أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية وفرّوا هاربين حتى تم ضبطهم.

أصدرت محكمة النقض حكمها فى قضية قتل تعود أحداثها إلى 5 سنوات مضت، أُدين فيها طالبان عمرهما لم يتجاوز الـ20 سنة وقت ارتكاب جريمتهما عندما أقبلوا على قتل زميلهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بغرض سرقته بطنطا، وتقدَّم المتهمان بطعن أمام محكمة النقض على حكم الإعدام والمؤبد الصادر بحقّهم من محكمة الجنايات لتغلق محكمة النقض الستار بالقضية بتأييد الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات.

كانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن استدرجوا المجني عليه بعيدًا عن الناس فانهالوا عليه ضربًا وبعدّة طعنات في أنحاء جسده، والتي أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية وفرّوا هاربين حتى تم ضبطهم.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقّت أجهزة الأمن إخطارًا من مباحث قسم طنطا مفاده العثور على جثة المجني عليه نادر .م مقتولًا وسط الزراعات بدائرة القسم،

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف خيوط الجريمة وضبط مرتكبيها تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخصين فاستصدرت إذن النيابة بضبط وإحضار المتهمين.

وبضبطهم اعترفا بارتكاب الجريمة وحبسهم علي ذمة التحقيقات .وتم احالتهم للجنايات حيث طالبت النيابة فى مرافعاتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام

قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه،

وحددت جلسة أخرى للنطق بالحكم، وخلال هذا الجلسة قضت المحكمة بإعدام متهم والمؤبد لشريكه ليطعن المتهمان والنيابة العامة على هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر حكمها بتأييد حكم الجنايات.

نجوى عبد العزيز