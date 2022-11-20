الإعدام لنجار وسائق توك توك لاتهامهما بقتل شقيقين وطفل فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، بالإعدام شنقا لنجار وسائق توك توك، لاتهامهما بقتل شقيقين وطفل، فى مشاجرة بسبب تسرب مياه الصرف لمنزل وخلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18601 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1890 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم “صابر عبد الله محمد عفيفي، 45 سنة، نجار – ومقيم الخانكة، و”محمد أبو اليزيد زيدان محمد، 28 سنة، سائق توك توك، ومقيم ميت العطار مركز بنها، قتلا الطفل المجني عليه (سيف هاني سمير توفيق)، تصادف وجوده في الشارع، والمجني عليهما محمود علي محمود عفيفي، أحمد علي محمود عفيفي، عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلق الأول أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري “بندقية ألية”، فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الوقعة مشهراً السلاح الناري، للشد من أزر الأول – قاصدين قتلا – وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول سلاح ناري (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول ذخائر مما تستخدم على السلاحين الناريين محل الوصف السابق، وأحرز الثاني وحاز الأول بواسطة الثاني سلاح ناري (بندقية خرطوش) بغير ترخيص.

واستمعت المحكمة لشهادة والد المجني عليهم، الذي أكد وجود خلافات فيما بينه وأبنائه المجني عليهما (محمود ، أحمد ) وبين المتهمين بسبب تسرب مياه الصرف الصحي من مسكن المتهمين إلى مسكنه وبسبب ذلك أحضر بعض العمال لإجراء تعلية على باب منزله الا أنه فوجئ بالمتهمين الأول والثاني أحضروا الأسلحة النارية وأفتعلوا مشادة كلامية معه وأطلق الأول الأعيرة النارية من البندقية الآلية حوزته بالهواء وصوب المجني عليهم فأحدث إصابتهم التي أودت بحياتهم قاصداً أزهاق روحهم ، وذلك حال تواجد المتهم الثاني وبحوزته بندقية خرطوش.



وبإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت إلى وجود خلافات فيما بين المتهمين وبين الشاهد الأول ونجليه المجنى عليهما محمود ، أحمد على محمود عفيفي، بسبب تسرب مياه صرف من مسكن المتهمين إلى مسكن المجني عليهم وسبق وأن حدثت بينهما مشاجرة قام على أثرها المجني عليهما بالتعدي على المتهم الأول بالضرب مما أوغل الغضب في صدره والمتهم الثاني فكادا للمجني عليهما كيدا وحضرا الأسلحة النارية وتحينا الفرصة لافتعال المشاجرة معهما.

وذلك عندما أحضر الشاهد الأول والمجني عليهما عمالا لتعلية مدخل المنزل خرج عليهم المتهمان الأول والثاني وافتعلوا مشاجرة تطورت بإطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية من بندقية آلية صوب المجني عليهم فأحدث إصابتهم جميعا والتي أودت بحياتهم وذلك حال تواجد المتهم الثاني وبحوزته بندقية خرطوش للشد من أزر المتهم الأول ، وحضر الثالث وأطلق أعيرة نارية من سلاحه الناري (بندقية آلية) لفض الأهالي وتهريب الأول والثاني وتمكن من ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه محمود علي محمود عفيفي ثبت أن الوفاة إثر الإصابة النارية بالصدر بما أدت إلى تهتكات حيوية بالرئة اليمنى والحجاب الحاجز والكبد والأمعاء وكسر بالفقرة القطنية الرابعة وتهتك حيوي بالحبل الشوكي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة.

وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه سيف هاني سمير توفيق ثبت أن الوفاة إثر الإصابة النارية بالصدر بما أدت إلى تهتكات حيوية بالرئتين وكسر بالفقرة الصدرية الثامنة وتهتك حيوي بالحبل الشوكي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة.

وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه أحمد علي محمود عفيفي ثبت أن الوفاة إثر الإصابة النارية بالصدر بما أدت إلى تهتكات حيوية بالرئتين وتهتكات حيوية بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة يمين الأبط وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة.

كتبت – نجوى عبد العزيز