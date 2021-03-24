سيـــاســة

الإعدام لقذافى فراج سفاح الجيزة فى قضية قتل صديقه

بعد أخذ الرأى الشرعى لمفتى الجمهورية؛ وذلك لاتهامه بقتل صديقه رضا محمد، الضحية الثالثة للمتهم مع سبق الإصرار والترصد
منتصر محمود 1:02 م, الأربعاء, 24 مارس 21 1:02 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار عماد عطية وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل، حكمها بإجماع الآراء، بمعاقبة قذافى فراج عبد العاطى والمعروف إعلاميًا بـسفاح الجيزة بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأى الشرعى لمفتى الجمهورية؛ وذلك لاتهامه بقتل صديقه رضا محمد، الضحية الثالثة للمتهم مع سبق الإصرار والترصد.

كانت النيابة العامة قد أحالت ، المتهم قذافى فراج إلى محكمة الجنايات فى أربع قضايا بمناطق الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة – هم زوجته وسيدتان ورجل – مع سبق الإصرار خلال عامى 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها فى مقابر أعدها لذلك.

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كما كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهما.

وأن المتهم اعتاد على السلوك الإجرامى فبعد تعرفه على زوجته، تعرف على شقيقتها وأغواها حتى سقطت فى شباكه آملة فى تحقيق احلامها، وقتلها ودفنها فى التراب ثم ذهب وتزوج من شقيقتها، أما عن الضحية الثانية فهى خيانتة لزوجته فاطمة زكريا امرأة وهبت حياتها له، لم تكن تعلم أنها فريسة لسفاح قاتل قتلها حتى سقطت غارقة فى دمائها، ثم نقلها إلى مقبرة أعدها لتكون مثلها مثل باقى ضحاياه، وكل ما تم سرده فى عام 2015 بمحافظة الجيزة، ليبدأ حياة أخرى فوسوس له الشيطان ليغادر الجيزة غارقة ، إلى الإسكندرية تاركًا الزوجة والولد منتحلًا صفة ضحيته رضا، وتزوج باسمه وانتخب أسماء أخرى.

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وقالت النيابة العامة إنها أقامت الدليل ضد المتهم فى القضايا الأربع تمن شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم فى التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجنى عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوى المجنى عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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