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الإعدام لقاتل طالب الرحاب والمؤبد لابنته

قضت المحكمة بالمؤبد لابنة المتهم حبيبة أشرف حامد
المال - خاص 3:34 م, الخميس, 14 أبريل 22 3:34 م, الخميس, 14 أبريل 22

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أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة -المنعقدة بالتجمع- حكمها برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس، في قضية قتل طالب الرحاب والتمثيل بجثته ودفنه في مطبخ شقة في مدينة الرحاب.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول أشرف حامد رجب 55 سنة صاحب مكتب مقاولات “محبوس” بالإعدام، والد خطيبة المجني عليه.

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 وقضت بالمؤبد لابنة المتهم حبيبة أشرف حامد 20 سنة طالبة بالجامعة البريطانية خطيبة المجنى عليه، وبالسجن 10 سنوات  للمتهم محمد يحيى سورى الجنسية يعمل سائق ومعاقبة باسم محمد ن 40 سنة رئيس مجلس إدارة شركة رواج  7 سنوات ومعاقبة سيد رمضان وشهرته سيكا 40 سنة سائق بالسجن 5 سنوات ومعاقبة مجدى عبد -ا- 40 سنة سفرجى 5 سنوات ووليد حربى 32 سنة سائق بالسجن 5 سنوات ومعاقبة أحمد ح 21 سنة عامل بالسجن 5 سنوات.

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  وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والذى كشف عن أن المتهمين   اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، وقتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.  

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كتبت – نجوى عبد العزيز

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