الإعدام لطالب والمشدد 15 سنة لشقيقه لاتهامهما بقتل جدتهما

أصدرت محكمة الجنايات بشمال القاهرة، حكمها بإعدام طالب، والسجن المشدد 15 سنة لشقيقه لاتهامهما بقتل جدتهما بواسطة “مخدة” لسرقة مشغولاتها الذهبية في الزاوية الحمراء.

جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من: مروان. م، 19 سنة طالب، ومحمد.م 15 سنة طالب، لأنهما في يوم 11 نوفمبر العام الماضي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة حال كون المتهم الثاني طفلًا جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة قتلا جدتهما المجني عليها رسمية. ع عمدًا مع سبق الإصرار.

بأن أوعز لهما شيطانهما الخلاص من جدتهما الهرمة التي بلغت من الكبر عتيًا بعد أن كفرا بالقيم الأسرية وأساءا لذوي القربي وجحدا فضلها عليهما فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها وسرقتها.

كتبت – نجوى عبد العزيز