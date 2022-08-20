الإعدام لطالب كلية الهندسة بتهمة ذبح معلمة على المعاش لسرقتها بالدقهلية 

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام طالب في كلية الهندسة بتهمة ذبح مُعلمة على المعاش؛ لسرقتها، وذلك بعد ورود رأي فضيلة المفتي. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة.

كان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية قد أحال المتهم إسلام أشرف ‏صبرى ‏عبده عيسى (محبوس) 21 عامًا- طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم بقرية ‏تلبانة مركز ‏المنصورة، إلى محكمة جنايات المنصورة؛ لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، ‏معلمة على ‏المعاش، عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء، في قرار الإحالة، أن المتهم عقد عزمه قاطعًا وبيَّت النية على إزهاق روحها إنْ‏ حالت دون ‏استيلائه على أموالها، فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده، فأباح حرمة النفس قاطعًا عُرى ‏القرابة،

فما إن ‏أبصرها بعينه فزيّن له قتلها، فأطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات “سلك، كوفية، ‏خِمار، طرحة”، وأحضر سلاحًا أبيض “سكينًا”، وسدَّده بجسدها غير مرَّة، وأطبق على رأسها بيده لينحر ‏عنقها، فانفجرت ‏دماؤها الصائمة قاصدًا إزهاق روحها، مُحدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة ‏التشريحية المرفق، واستلَّ الحياة منها، وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

نجوى عبد العزيز