الإعدام شنقا للمتهم بقتل الطفلة جنى بكرداسة

قضت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد السرجاني، بالإعدام شنقا على المتهم الأول بقتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي، والحبس لمدة سنة على المتهمين الثاني والرابع، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم الثالث.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها “م. ف” 20 سنة طالب (محبوس)، و”م. ع” 16 سنة (محبوس)، و”محمود.ع” 28 سنة عامل، و”ع.ف” 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني، بقتل الطفلة “جنى.ع” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطًا، وحددا مسكنًا في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما إن شاهدا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

المتهمان الـ ٣ والـ ٤ علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

المتهمون جميعا، أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.

كتبت – نجوى عبدالعزيز