الإعدام شنقا للمتهمين بقتل سائق «توك توك» بالقليوبية

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية مقتل سائق توك توك بالقليوبية بأن دفنوه حيا داخل احد المصارف، واصدرت حكمها النهائى بالإعدام شنقا ضد المتهمين الأربعة لقتلهم السائق وسرقة التوك توك منه بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتخلص من جثته حيا داخل أحد المصارف.

صدر الحكم في الطعن برئاسة المستشار عادل الكناني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصمت عبد المعوض وعلاء الدين كمال.

وكشفت التحقيقات قيام 4 أشخاص باستدراج سائق توك توك من شبرا الخيمة، لتوصيلهم إلى مكان ما وفي الطريق قاموا جميعا بالتعدي عليه بالضرب بالمطاوي والأسلحة البيضاء وتوثيقه بالحبال، معتقدين أنه فارق الحياة، وسرقوا التوك توك، وبعدها سمع أحدهم المجنى عليه ينازع فقام بإزهاق روحه ولاذوا بالفرار.

كان ذلك عام 2017 بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بالعثور على جثة سائق توك توك 18 عاما جثة هامدة داخل الزراعات.

فتم حبسهم واحيلوا للجنايات التى قضت بإجماع الأراء بمعاقبتهم بالإعدام شنقا، وتم الطعن على الحكم، وأصدرت محكمة النقض حكمها بتأييد الإعدام شنقا ضد الجناة.

كتبت – نجوى عبد العزيز