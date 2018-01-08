الإطالة السوداء تتصدر حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

بدأ توافد نجوم هوليود في حفل حفل جوائز الجولدن جلوب الخامس والسبعين في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة بإطلالات غلبها عليها الأسود، رفضا لفضائح التحرش الجنسي التي شملت عددا من نجوم السينما من ممثلين ومخرجين. الحفل مخصص لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية لسنة 2017، ويعتبر الأول



بدأ توافد نجوم هوليود في حفل حفل جوائز الجولدن جلوب الخامس والسبعين في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة بإطلالات غلبها عليها الأسود، رفضا لفضائح التحرش الجنسي التي شملت عددا من نجوم السينما من ممثلين ومخرجين.

الحفل مخصص لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية لسنة 2017، ويعتبر الأول بعد فضائح هوليود

وعبر السجادة الحمراء ظهر مشاهير بإطلالات سوداء، فضلا عن وضع شارة Time’s Up وهي شعار لمبادرة هوليوود اعترضا على حالات التحرش بالوسط الفنى فى هوليود

ونقل الحسابان الرسميان للحفل عبر تويتر و فيسبوك صورا تعبر عن تلك الإطلالة السوداء

واتهم أكثر من ثلاثين رجلا الممثل كيفن سبيسي بالسلوك الجنسي المشين، كما وجهت أكثر من سبعين امرأة مزاعم ضد المنتج والمخرج السينمائي هارفي واينستين. وامتدت قائمة المتهمين بالتحرش لتشمل أسماء كبيرة مثل النجم داستن هوفمان، والفنان الكوميدي لوي سي كيه، والممثل جيفري تامبور وعشرات المشاهير والساسة ورجال الأعمال