الإضراب الجزئي مستمر في 4 محطات قطار

إيمان عوفيستمر سائقو ومحصلو 4 محطات قطار، في إضرابهم التباطؤي عن العمل، للأسبوع الثاني على التوالي، اعتراضا على حالة القطارات. جاء الإضراب التباطؤي بعد حادث قطاري الإسكندرية الذي وقع في 11 أغسطس الجاري، بعد إحالة سائقين ومحصلين للنيابة بتهمة الإهمال، وذلك ب4 محطات هي: "محطة مصر ، والغربية،

إيمان عوف

يستمر سائقو ومحصلو 4 محطات قطار، في إضرابهم التباطؤي عن العمل، للأسبوع الثاني على التوالي، اعتراضا على حالة القطارات.

جاء الإضراب التباطؤي بعد حادث قطاري الإسكندرية الذي وقع في 11 أغسطس الجاري، بعد إحالة سائقين ومحصلين للنيابة بتهمة الإهمال، وذلك ب4 محطات هي: “محطة مصر ، والغربية، والمنيا، والاسكندرية”.

وقال أحد السائقين في تصريحات لـ”المال”، متحفظا على ذكر اسمه، إن “الغالبية العظمى من القطارات متهالكة تماما، وإن السائقين يبلغون نظار المحطات، إلا أن أحدا لم يستجب لتلك الشكاوي”.

وأضاف: “عند وقوع حوادث يتم تقديم السائق والمحصل كبش فداء، بالرغم من أنهم غير مسؤولين على وجه الإطلاق، ويتعرضون للإصابة والموت مثل الركاب، وإذا نجوا يتعرضون للحبس”.

وأشار إلى أنهم “يرفضون الخروج بالقطارات، إلا إذ وقع ناظر المحطة على علمه بوجود أعطال فنية في القطار خاصة تلك التي تسافر لمناطق بعيدة”، وفي معظم الأحيان يتم رفض ذلك فيتعطل القطار بالساعات ويتراكم المواطنين على الأرصفة فيضطر في النهاية أن يوقع المسؤول تحت ضغط السائقين والمحصلين”.

وتعترف بوزارة النقل بوجودة أزمة لديها في السكك الحديدة تعمل على حلها، وبدأت مؤخرا في تحديث نظام الإشارات لديها.

وفي 11 أغسطس الجاري، اصطدم قطاران قرب محطة خورشيد (شمال) على خط القاهرة- الإسكندرية، نتج عنه سقوط جرار(قاطرة) القطار الأول، وعربتين من مؤخرة القطار الثاني، فضلا عن أكثر من 40 قتيلا وعشرات المصابين.