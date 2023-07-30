«الإصلاح الزراعي» يعتمد 5 عقود نهائية و40 تقنين أوضاع للتيسير على المنتفعين

عقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جلسه توثيق للشهر العقاري، بحضور مدير مكتب الشهر العقارى ومسئولي الشئون القانونية وأصحاب العقود، حيث تم اعتماد عدد ٥ عقود نهائية وتسليمها لاصحابها، فصلا عن اعتماد عدد ٤٠ عقد تقنين وضع يد، وذلك بعد المراجعات الفنية والقانونية والمالية.

وأشار إلى أنه تم أيضا الانتهاء من مراجعة بيان حصر جميع قضايا التعويضات التى تم صرفها والمتداولة من خلال مكتب تنفيذ احكام التعويضات.

ووفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الفولي، ضمن تنفيذا توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، بضرورة المرور والتابعة المستمرة لأعمال الهيئة ومشروعاتها والجمعيات التابعة لها في المحافظات، والتيسير على المزارعين، تم تشكيل عدد من اللجان لتفقد كافة الاعمال بالمحافظات المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن لجنة من الهيئة، تفقدت أعمال منطقة الإصلاح الرزاعي بمحافظة الجيزة، حيث تم متابعة أعمال صرف الأسمدة على المنتفعين وأعمال المديرية والمناطق التابعة لها، فضلا عن المرور على جمعيتي حلوان وكفر العلو التابعتين لمنطقه العياط، إضافة إلى جمعيتي المنصورية وذات الكوم التابعين لمنطقه إمبابة، وتم لقاء عدد من المنتفعين، وبحث مشاكلهم، وتم حسم عدد من المشاكل على الفور، والتأكيد على ضرورة التيسير على المنتفعين.



وفي محافظة البحيرة تم عقد اجتماعين بمنطقتي الدلنجات وأبوالمطامير مع مديري الجمعيات لمناقشة أوضاع المحاصيل الزراعية وتحصيل الديون المستحقة على المنتفعين وصرف مستلزمات الإنتاج والمخصبات الحيوية والاستعداد خلال الفترة المقبلة لمحصول القمح في الموسم الجديد، فضلا عن المرور على الزراعات المختلفة، ومنع التعدي على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما تم المرور على منطقتي الخزان ودمنهور، وتم حسم عدد من المشكلات الخاصة بتطهير الترع والمصارف وملفات التقنين للاراضي الزراعيه الايجار والاحكار، مع مديري الجمعيات.

وأوضح التقرير أنه تم المرور علي جمعيات منطقه الإصلاح الزراعي بأرمنت بمحافظة الاقصر لمتابعه أعمال صرف الاسمده وكذا التنبيه بسرعه تطهير المساقي ومتابعه عمليات الري الزراعات لمواجهة الموجه الحاره التي تمر بها البلاد وري جميع الزراعات وعمل محطات الري بكفاءة عاليه وإخطار المديرية في حاله وجود أي مشكله للعمل علي حلها في حينه حرصا علي المحاصيل الصيفيه وبالأخص محصول القصب وكذا متابعة تحصيل القيمه الإيجارية ومستحقات الهيئة، لافتا الى انه تم ايضا تنفيذ عمليات ازالة تعديات بجمعية أصلان للإصلاح الزراعي، التابعة بمنطقه طامية بالفيوم.



وتابع، أنه تم المرور أيضا من خلال لجنه من الهيئة، على مناطق: أجا، المنصوره، ونبروه، بمحافظة الدقهلية، ومتابعة اعمال جمعيات: ميت ابوالحسين، دروة، ابو داوودالعنب، وشنقاس، حيث تم التأكيد على استمرار عمليات صرف المقررات السماديه وتوفر أرصده كافيه من الأسمدة الازوتية بمخازن الجمعيات وإستعجال إستلام برامج الاسمده من خلال منظومة تداول الاسمده، فضلا عن مداومة المرور علي الأراضي الزراعية لمنع أي تعدي والعمل علي تنفيذ الإزالات الفوريه فوراً، والتأكيد على عدم صرف الأسمدة المدعمه للمتعديين علي الأراضي الزراعيه وتغليظ العقوبه واعتبارها مخله للشرف.

إلى جانب التأكيد علي تطهير الترع والمصارف وتوفير الكراكات لسرعة العمل علي حل مشاكل الري والصرف لرفع كفائة الترع وضمان وصول مياه الري إلي نهايات الترع للتيسير علي المنتفعين، والتأكد من توفر أرصدة من مبيدات الآفات الزراعية وخاصه دودة الحشد الخريفي لخطورتها علي المحاصيل المزروعة، ومتابعة تحصيل مستحقات الهيئه وتحصيل القيمه الإيجارية للأراضي الزراعيه ولاية الهيئة.