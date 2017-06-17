الإصلاح الزراعي: لا أزمات في إمدادات الأسمدة

الصاوي أحمد

نفى مجدي الشراكي، رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، وجود أى أزمة في معروض وإمدادات الأسمدة حاليًا، موضحاً أن جميع شركات الإنتاج ملتزمة بالحصة المقررة عليها بواقع 10 آلاف طن يوميًا.



وأكد الشراكي لـ”المال”، أن سبب نقص الأسمدة في بعض الجمعيات هو تكالب المزارعين عليها، خاصة أن الوزارة قررت صرف حصة الأسمدة بالكامل.



ولفت الشراكي إلى أنه تم صرف حصص الأسمدة لمحاصيل الأرز بواقع 2 شكارة يوريا والقطن 4 نترات والذرة 6 نترات والموز 12 يوريا أو 18 نترات وكذلك القصب.



وأوضح الشراكي أنه قبل إنطلاق الموسم الصيفي كان هناك مخزون من الأسمدة تم الصرف منه، بالإضافة لحصص الأسمدة المقررة شهرياً من الشركات.



وكشف تقرير أصدرتة الإدارة المركزية لشئون المدريات الزراعية، التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، توفير مايقرب من 880 ألف طن أسمدة للموسم الصيفى بمخازن الجمعيات الزراعية فى المحافظات رصيد حالى وسابق تغطى نسبة 42 %من احتياجات المزراعين، وجارى الشحن والتفريغ من قبل الشركات المنتجة.



ولفت الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إلى أن هناك اجتماعات دورية مع الشركات المنتجة للأسمدة لاستكمال حصتها من الأسمدة المتفق عليها مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى متابعة الشحن والتفريغ منذ خروج السيارت محملة بكميات الأسمدة حتى وصلها إلى الجمعيات الزراعية.



وأضاف أنه لايوجد أى أزمات فى المقررات السمادية للمحاصيل الصيفية، وإن وجدت يتم حلها فورا منذ بداية الموسم وحتى الآن.



وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك متابعة دورية على توزيع الأسمدة للجمعيات من خلال غرف العمليات المشكلة، وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون بالفعل، وليس لأصحاب الحيازات فقط، تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى أزمات فى نقص الأسمدة.