«الإصلاح الزراعي»: قرار زيادة أسعار الفائدة يستهدف توفير الدولار وتقوية الجنيه

أكد مجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الفائدة يستهدف توفير الدولار وتقوية الجنيه المصري، وذلك لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي عبر زيادة السيولة من خلال تحويل الدولارات إلى جنيهات للاستفادة من القرار الجديد.

وأضاف الشراكي أنه رغم زيادة فاتورة القروض التي تحصل عليها الجمعية لتغطية وصرف الأسمدة إلا أن هذه القرارات المصرفية سوف تساهم في تقوية الجنيه وزيادة وتوافر السيولة لدي البنوك في النهاية.

وكشف الشراكي أنه لا نية حاليا لتطبيق أية زيادات جديدة في سعر الأسمدة الزراعية المدعمة وهي ثابتة عند 4800 جنيه وأنه لا توجد أزمات في صرفها في المحافظات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.