«الإصلاح الزراعي» تواصل المتابعة لمديرياتها بالمحافظات والمشروعات التابعة لها

تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور والمتابعة، لكل الإدارات والمديريات التابعة له في المحافظات المختلفة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها من خلالها.

من جهته، قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التقييم والمتابعة المستمرة لكل المديريات، وفى إطار السياسة العامة للهيئة، تم تشكيل 3 لجان من القيادات التنفيذية بالهيئة ولجانه المشكلة للمرور على المديريات لمتابعة أعمالها للوقوف على جميع الأعمال بكل الجمعيات المحلية والمناطق وكذلك الإدارات بالمديرية استكمالًا لعمليات التقييم والمتابعة المستمرة لكل مديريات الإصلاح الزراعي.

وأضاف “الفولي”، أنه تم من خلال اللجنة الأولى، المرور على مديريات الإصلاح الزراعي مناطقها المختلفة، كذلك الجمعيات التابعة لها بمحافظات: البحيرة والغربية والإسماعيلية حيث تم مراجعة كل الأعمال ومدي توفر كافة مستلزمات الإنتاج من حيث الأسمدة والمبيدات وبدائلها وانتظام الدورة المستندية وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ومراجعة قسائم التحصيل بالجمعيات ومراجعة سجل التعديات بكل جمعية والمرور على مساحات القمح والبنجر وكذلك مراجعة أعمال المشاريع التعاونية الموجودة بالجمعيات والمناطق وكذلك متابعة تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة وذلك بواقع 5000 جنيه للفدان .



وتابع انه تم من خلال اللجنة الثانية المرور على مديريات: أسيوط، والمنيا لمراجعة حصر كافة الأراضي ولاية الهيئة سواء المؤجرة أو أي مساحات ما زالت تحت يد الهيئة ولم يتم التصرف فيها، فضلاً عن أعمال الملكية والحيازة، والحصر، كذلك أعمال المساحات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصري.



وقال رئيس الهيئة إن اللجنة الثالثة تولت المرور على مديريات أسوان والأقصر وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف ودمياط ومناطق الأملاك التابعة لها حيث تم مراجعة كافة الأعمال المالية والإدارية وانتظام الدورة المستندية وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ومراجعة سجلات القيمة الإيجارية الجديدة.



وأوضح الفولي، أن تم التأكيد على مديري الجمعيات ومفتشي المناطق والمديرية بالمرور الدوري لمساحات القمح المنزرعة للوقوف على الإصابات الحشرية والفطرية والتدخل الفوري للعلاج وكذلك الاستعداد الكامل لموسم توريد محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبه قمح هذا الموسم، كذلك تم مراجعة موقف تقليع محصول بنجر السكر (عروات مختلفة ) وتوريده للمصانع، كذلك مراجعة أعمال الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل.



وأشار الى انه تم أيضاً التأكيد على المديريات بأهمية الزراعة التعاقدية مع المنتفعين بالنسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية فى “القمح، الذرة البيضاء والصفراء، فول الصويا، وعباد الشمس ” إضافة الى محصول بنجر السكر المطبق عليه الزراعة التعاقدية حالياً من خلال الإعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع من التوسع فى هذه المحاصيل الاستراتيجية.



وأكد رئيس الهيئة، أن هناك لجانا للمراجعة وتدقيق الحصر الشتوي، وخاصة لمحصول القمح مع لجنه المحافظة علي مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة لتدقيق زراعات المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية.