«الإصلاح الزراعى» تطـرح 500 رأس ماشية للتربية

طرحت جمعية الإصلاح الزراعى عبر فرعها فى مركز قويسنا بالمنوفية 500 رأس ماشية بقرى من سلالات أجنبية بسعر 11 ألف جنيه للإناث و7 آلاف للذكور.

وأكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى لـ«المال» أن الهدف من طرح هذه الرءوس أمام المربين تحسين السلالات وانتخاب أنواع أفضل سواء كانت منتجة للحوم أو الألبان.

«الشراكى»: نستهدف تحسين السلالات وانتخاب أنواع أفضل

وأشار إلى أن فرع الجمعية بقويسنا محافظة المنوفية يحوى عجولا رضيعة من 3 أصناف هى «الهولشتين» الألمانى والأمريكى وأصناف «سمنتال».

يذكر أن هذه الأنواع الأجنبية تنتج يوميا 25 كجم لبن على الأقل وقد تصل فى بعض الأصناف عالية الجودة إلى 40 لترا مقابل 5 لترات فى الأنواع البلدية و15 لترا للأنواع الهجينة أو الخليط بين النوعين .

فى سياق مواز، صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة فى بيان السبت الماضى بأن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على اعتماد 36 مليون جنيه، لنحو 87 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى رءوس ماشية 849.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف أن إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و77 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

فى السياق ذاته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تجرى معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلى المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء.

يذكر أنه فور استلام المستفيد للرءوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتملة والعمل على تذليلها.