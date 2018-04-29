الإصلاحات التشريعية تعظم فرص جذب الاستثمارات الأجنبية

حوار إيمان القاضي ومصطفى طلعتأكدت الإدارة التنفيذية لمكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة، أن الثورة التشريعية التى شهدها السوق المحلية، مثل قانون الاستثمار والشركات، والإفلاس، وسوق المال، والتنمية الصناعية، من شأنها تعظيم دخول الاستثمارات الأجنبية.وخلال حوار لـ «المال&raqu

حوار إيمان القاضي ومصطفى طلعت

أكدت الإدارة التنفيذية لمكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة، أن الثورة التشريعية التى شهدها السوق المحلية، مثل قانون الاستثمار والشركات، والإفلاس، وسوق المال، والتنمية الصناعية، من شأنها تعظيم دخول الاستثمارات الأجنبية.

وخلال حوار لـ «المال» توقعت القيادات التنفيذية وشركاء المكتب، وهم: محمد جبر، مسئول قطاع الاستحواذات، والدكتور خالد عطية، مسئول قطاع المنازعات والتحكيم والقضايا، وأيمن نور شريف، مسؤول الهيكلة وإجراءات تأسيس الشركات، وحسام جرامون، مسئول قطاع التمويل والمشروعات، وستيفن بينبريدج «شريك»، والمسئول عن الاستثمار الرياضى، قفزة فى التمويلات الموجهة إلى القطاعات المختلفة، خاصة الصناعية، فى ظل ارتفاع شهية البنوك الخارجية للعمل بالسوق المحلية، موضحين أن زيادة أحجام وقيم التداولات بالبورصة، مؤشر على قدرة السوق على امتصاص الطروحات المستقبلية.

بداية قال محمد جبر، إن التعديلات التى تم إقرارها مؤخراً على قانون سوق المال، محمودة فى مجملها، خاصة فيما يتعلق بقواعد القيد، بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية التى تتعلق بعروض الشراء الإجباري.

وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ كانت تواجه صعوبتين، الأولى أزمة نقص الدولار، وتحويل الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتتمثل الثانية فى صعوبة التقييم، موضحا أن سعر الدولار كان مبالغ فيه، وكلا الأمرين تم حلهما بشكل كامل.

وأكد أن عمليات الدمج والاستحواذ شهدت انتعاشة، خاصة مع تعديل البنية التشريعية المرتبطة بالاستثمار، ومنها إقرار قانون الاستثمار والشركات، والإفلاس، وقانون التنمية الصناعية.

وأوضح أن قانون الشركات شهد عدة تعديلات جوهرية، أهمها الاعتراف باتفاقيات المساهمين من خلال الجمعية العمومية، بحيث يظل الاتفاق جزء من النظام الأساسى، وسارى فى موازنة الشركة، خاصة فى حالة الشريك الأجنبى الذى يحتاج إلى اتفاق مساهمين قوى، ينظم ويضمن العلاقة مع الشريك المحلي.

ولفت إلى أن اتفاق المساهمين يؤمن حقوق المستثمر الأجنبى، موضحا أن غالبية المستثمرين يفضلون الدخول بحصص الأقلية، وأضاف أنه جارى التواصل مع هيئة الاستثمار لتطبيق تلك القواعد مع الحالات الى تقدمت للمكتب.

وأكد أنه من بين القواعد التى أقرها قانون الشركات، الأمور المتعلقة بتقسيم الشركات مثل ألية الطروحات الأولية، أوإتمام صفقة استحواذ محتملة، وهوما يسهل من الطروحات المستقبلية، والتقسيم بشكل أكثر تنظيماً وسرعة.

وقال إن المكتب يتولى حالياً مهام الاستشارات القانونية لتقسيم شركة كبرى، بغرض فصل النشاط الأساسى عن العقارى، تمهيدا للطرح بالبورصة، مشيرا إلى أن فصل الأنشطة يلبى رغبات المستثمر الذى يدخل فى النشاط الأساسى، وهويختلف عن المستثمر الذى يفضل القطاع العقاري.

وأشار إلى أن تعديلات قانون سوق المال، تضمنت حالات محددة، إلا أن ما شملت قانون الشركات، فجاءت جوهرية وجديدة فى أغلبها، فضلاً عن قانونى الإفلاس والضمانات المنقولة.

وتدخل أيمن نور شريف، الشريك المسئول عن الهيكلة وإجراءات تأسيس الشركات بالمكتب، موضحا أن الثورة التشريعية التى شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، شملت قوانين قطاعية مختلفة تتعلق بالغاز، والسكة الحديد، وغيرها من جوانب الاستثمار.

وأشار إلى قانون الشركات أقر الفصل بين الذمة المالية الخاصة بالشركة، والذمة المالية للاشخاص، كما فرق بين شركة الأموال، وشركة الشخص الواحد، وعرف الأخيرة بأنها شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسال مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها.

وأوضح أنه إذا لم يتم الفصل بين الأزمة المالية للشركة، فى شركة الشخص الواحد، والأزمة المالية لشركة الأموال، فإنه يمكن النظر إليها على أنها شركة أشخاص، أى ذمة واحدة.

بدوره قال الدكتور خالد عطية، الشريك بالمكتب، ومسئول قطاع المنازعات والتحكيم والقضايا، إن الهدف من تعريف الشركة هوحماية المستثمرين من حالات التعثر فى الحالات الفردية، كشكل من أشكال تطوير قانون الإفلاس.

ولفت إلى أنه كان ينظر إلى أن الشريك المتضامن، هوالمسئول عن كل التزامات الشركة وأمواله الخاصة، والشريك الموصى المسئول فقط عن مساهمته فى الشركة، وحال وجود أزمة قانونية، تقوم الضرائب بالحجز على أموال المتضامن والموصى، وهى أمور تم حلها فى القانون الجديد.

وأكد أن من بين القوانين المهمة التى لم تأخذ حقها، هوإعطاء الحق لهيئة التنمية الصناعية فى تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين.

ولفت إلى أن قانون الشركات، أقر تعيين مدير أوأكثر للشركة، بحيث يكون اختصاصه تمثيل الشركة أمام القضاء والغير، وكانت فى السابق تخول جهة التمثيل أمام القضاء لرئيس الشركة فقط، وكان الأخير يدخل فى قضايا بعيدة عن اختصاصاته، مثل سرقة التيار الكهربائي.

وأوضح «عطية» أن مواد قانون الإفلاس كانت منظمة من خلال قانون التجارة، الذى كان يتجاوز 200 مادة، وخرجت فى قانون خاص تحت مسمى الإفلاس.

وأشار إلى أن إصدار قانون للإفلاس حل أزمتين، الأولى تقصير المدة الزمنية لإجراءات المحاكم، والثانية تحديد الفترة الزمنية لإنهاء الإفلاس وتصفية الشركة عند 9 أشهر.

وأوضح أنه وفقا للقانون السابق، كان تتم التصفية فى حدود 5 – 7 سنوات، وفى الدول المتقدمة يتم تصفية الشركة فى حدود 2 و3 سنوات كحد أقصى، لافتاً إلى أن بعض حالات التصفية فى مصر، استغرقت نحو20 عاماً.

ولفت إلى أن الجديد فى القانون أيضا، هوإمكانية إعادة هيكلة الشركة، بدلاً من التصفية، بغرض استمرار النشاط، برضى الطرفين، ويمكن بيع أصل غير مستغل بغرض استكمال النشاط، وتسديد جزء من المديونيات.

وتطرق إلى نقطة أخرى، وهى تسجيل العقارات، قائلاً: تسجيل العقار يضمن حقوق الملاك، ويمكن الحصول على تمويل بضمانة، وبالتالى هونوع من «تمكين الاقتصاد»، وهناك عدد كبير من الشقق والمصانع والفيلات على أراض غير مسجلة، وهى مشكلة رئيسية تواجه قطاع التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بالشق التمويلى، قال حسام جرامون، إن الشركة التى تدخل مرحلة الإفلاس أومقبلة عليها، لن تمولها جهات التمويل، وكان القانون فى السابق ينظر إلى عملية الإفلاس على أنها جبرية، وذلك بأن يحصل كل دائن على أكبر قدر من الديون، فى إطار جماعة الدائنين، أما الأن فهناك خطة لإنقاذ الشركة.

وأكد أن إعادة هيكلة الشركة ووجود خطة انقاذ بإشراف قضائى يشكل أفضل انعكاس للممارسات الدولية فى عملية الإفلاس، خاصة أن البنوك الأجنبية تحبذ التعامل من خلال قواعد السوق العالمية، ولم تعد مصدر قلق لمعظم البنوك الخارجية.

ولفت إلى أن قانون الضمانات المنقولة الذى تم إقراره يعد ثورة فى القوانين والتحول من الرهن الحيازى، إلى الرهن المسجل «سجل الضمانات المنقولة»، اليكترونياً بحيث يقوم كل بنك بتسجيل كل العقود الخاصة به عبر الإنترنت، بدلاً من الطرق البدائية.

وأكد جرامون أن السوق تشهد زيادة فى الطلب على المنتجات التمويلية المختلفة، وأن هناك أحجاما كبيرة من التمويل فى الطريق، بالإضافة إلى ظهور تمويلات بالدولار، الأمر الذى كان غائباً خلال الفترة الأخيرة، وبدأنا نرى بنوكاً ومؤسسات مالية خارجية ترغب فى التمويل والدخول فى قروض مشتركة، ومن بين البنوك «دوتشية»، الذى يرغب فى الدخول بقوة إلى السوق المصرية.

وأوضح أن البنوك الخارجية أبدت اهتماما بالسوق المصرية، خاصة المشروعات الصناعية كالأسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة، والمشروعات طويلة الأجل، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية مثل الاتصالات.

وأكد أن المكتب يتولى الاستشارات القانونية لتدبير 4 قروض من بنوك أجنبية، متوسط أحجامها يتراوح بين نصف مليار، ومليار دولار لشركات مصرية. موضحا أن المكتب أدار صفقات تمويل تقدر بحوالى 8 مليار دولار خلال أخر 6 أشهر، من بينها طرح السندات الحكومية.

وتوقع أن تشهد التمويلات الموجهة إلى القطاع الصناعى قفزة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع شهية البنوك الأجنبية إلى هذا القطاع.

ولفت إلى أن هناك بنوكا خارجية لا تهتم بتمويل المشروعات التنموية، أبدت رغبة فى استكشاف السوق المصرية بصورة أكبر، موضحا أن تلك البنوك تتولى دور مرتب للقروض الفترة المقبلة، مع انخفاض أعداد البنوك المختصة فى هذا الشأن.

وبسؤال مسئول قطاع الاستحواذات حول نشاط الطروحات بالبورصة، أكد أن الفترة الأخيرة لم تشهد طروحات جديدة، بعد حالة التشبع التى وصل إليها السوق العام الماضى، مستبعداً أن يكون السبب هونقل إجراءات الموافقة على القيد من البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد «جبر» أن ارتفاع أحجام وقيم تداولات البورصة مؤشر جيد على قدرة السوق على استيعاب الطروحات المقبلة، موضحا أن مكتبه يتولى الاستشارات القانونية لطرح شركة كبرى بالسوق المحلية، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية لطرح بنك القاهرة وإنبي.

وتوقع انتعاشة فى صفقات الدمج والاستحواذ والطروحات بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وقدرة المقيمين على معرفة أثار التعويم، وأسعار الفائدة على الهياكل المالية للشركات، وبالتالى سهولة التقييم واتضاح الرؤية للمستثمر الأجنبي.

وفى سياق متصل أشار «جبر» إلى أن مكتبه تمكن من إغلاق 12 صفقة دمج واستحواذ ويعمل حاليا على إنهاء ما بين 6 إلى 7 صفقات جديدة، من بينهم طرح البورصة.

وقال ستيفن بينبريدج، إن قانون الرياضة الجديد سيفتح المجال للتمويل والاستثمار فى مجال الرياضة، خاصة فى مجالات الأندية الخاصة، وتذاكر المباريات التى تحقق أكبر عائد.

وأشار إلى أن العائد الأساسى من الاستثمار فى الرياضة يأتى من عدة موارد على رأسها تذاكر المباريات والإعلانات الملحقة بها، وكذلك الأغذية والمشروبات التى تباع أثناء المباريات، بالإضافة إلى المبيعات والعلامات التجارية، وكذلك التغطية الإعلامية وحقوق البث التليفزيونى أوالإنترنت.

وأكد «بينبريدج» أن الحكومات لديها توجه للإنفاق على القطاع الرياضى، لأنه يقوم بتشغيل قطاعات أخرى، مثل المقاولات، وتوفير فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة.

وأشار إلى أنه من الصعب قياس العائد على الاستثمار فى القطاع الرياضى، خاصة أن الدولة تنظر إلى الجانب الاجتماعى كهدف أساسى، بينما ينظر القطاع الخاص بشكل أخر.

وأضاف: جزء كبير من العائد فى الاستثمار الرياضى يأتى من خلال الرعاية، ونعمل مع مؤسسة استثمارية بإحدى دول الخليج، راعية لنادى عالمى، ونقيس دائما أثر الرعاية عليها.

وتدخل «جبر» قائلاً: ظهور قانون الرياضة يسمح بانطلاقة فى تدشين ملاعب جديدة، وبناء استادات أوأندية، أوالدخول وشراء أندية جاهزة، فضلاً عن فتح الباب أمام الرعاة لدعم الاتحادات الرياضية المختلفة.

وأضاف أن الاستثمار الرياضى كرياضة احترافية مثل كرة القدم، لا يمكن تحديد العائد منه، لكن بشكل عام فإن المستثمر الخاص يسعى إلى العائد والدعاية، أما الدولة فتنظر بمنظور اجتماعي.

وأشار إلى أن شكل الاستثمار فى القطاع الرياضى عبر تدشين نوادى رياضية، مثل وادى دجلة، والتركيز على الاشتراكات و«الجيم» مربح، لأن الطلب فيها أقل من العرض.

ولفت إلى أن عملية الاستثمار فى اللاعبين غير مطبقة بشكل احترافى داخل مصر، موضحا أن نادى المقاولين العرب بدأ فى تطبيقها، وكذلك النادى الأهلى على استحياء، ولم يأت ثماره بعد.

