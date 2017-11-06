الإصابة تجبر كوبر على استبعاد عبدالشافي

على المصرى أجبرت الإصابة التى يعانى منها محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر لأهلى جدة السعودى، ومنتخب مصر لكرة القدم، الجهاز الفنى للفراعنة، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على استبعاد اللاعب، من معسكر المنتخب، الذى يستعد لمواجهة غانا، يوم 12 نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات

على المصرى



أجبرت الإصابة التى يعانى منها محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر لأهلى جدة السعودى، ومنتخب مصر لكرة القدم، الجهاز الفنى للفراعنة، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على استبعاد اللاعب، من معسكر المنتخب، الذى يستعد لمواجهة غانا، يوم 12 نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018”.

ويعانى الظهير الأيسر السابق لنادى الزمالك، من إصابة فى الركبة، ستبعده عن مواجهة غانا المقبلة، التى تعد تحصيل حاصل، بعد أن حسم منتخب مصر تأهله إلى مونديال روسيا، لأول مرة منذ 28 عاما، وينتظر أن يحدد الجهاز الفني، إذا ما كان سيضم بديلًا لعبد الشافي أم لا.

على صعيد آخر، منح كوبر ومعاونيه، عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلى التونسى، راحة من مران اليوم، الذى شهد مشاركة 16 لاعبا، على أن ينضم للتدريبات بدءا من غدا الثلاثاء، مع الثلاثي محمد النني وأحمد حسن “كوكا” وكريم حافظ.

ويشهد مران غد الثلاثاء، الذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى، انضمام سداسي الأهلي للمعسكر، بعد عودتهم من المغرب، عقب خوض إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام الوداد البيضاوى، والذى شهد تتويج الفريق المغربى باللقب.