«الإصابات لأفراد تواجدوا بين العربة والجرار».. النقل تكشف تفاصيل حادث قطار قليوب

كشفت وزارة النقل تفاصيل حادث قطار قليوب الذي وقع مساء الثلاثاء مخلفا حالتي وفاة و16 إصابة، مؤكدة أن أغلب الإصابات كانت لأفراد تواجدوا بين العربة الأولى والجرار.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار ٥٥٧ /٣٠٢٧ ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار ٥٥٠ تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدى دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة

ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الاولي عن القضبان وعلي الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث ،والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات

وبحسب البيان، تلاحظ أن الاصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار.

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة علي الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف علي اسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات، و الحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.

حصيلة ضحايا حادث قطار قليوب

وكانت وزارة الصحة

، أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع حادث قطار قليوب، الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، بمحطة قطارات قليوب المحطة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة .

قبل أن تعلن وزارة الصحة والسكان، في تقرير مبدئي، ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للحادث.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات أشارت إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى.

تحقيق قضائي في حادث قطار قليوب

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي مساء الثلاثاء بتشكيلِ فريقِ تحقيقٍ برئاسةِ المحامي العامِّ الأولِ لنيابةِ استئنافِ طنطا للتحقيقِ في حادث قطار قليوب ، وستُوالي النيابةُ العامةُ الإعلانَ عن نتائجِ التحقيقِ.