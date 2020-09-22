لايف

«الإصابات انخفضت 8.75% هذا الأسبوع».. الصحة : مشاركة مصرية فعالة في التجارب الدولية لإيجاد علاج لكورونا

مصر تُشارك على نحو فاعل في تجربة "التضامن" السريرية الدولية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمي
المال - خاص 1:24 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 1:24 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75 % عن الأسبوع الماضي، مقارنة بالوضع في العديد من البلدان الأخرى التي تشهد عودة أعداد الإصابات للإرتفاع من جديد، الأمر الذي يعكس تطوراً وتحوراً للفيروس، وتطرقت الوزيرة إلى إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بموقف مصر من المشاركة في الأبحاث السريرية والإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا  ضبط متهمّين بالتنمر على «مُسن».. والتحريات: الحادث منذ 4 شهور
اجتماع الحكومة

وأوضحت وزيرة الصحة أن مصر تُشارك على نحو فاعل في تجربة “التضامن” السريرية الدولية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف المساعدة في إيجاد علاج ناجح لمرض كوفيد 19، والتوصل إلى نتائج سريعة بشأن أي الأدوية يبطئ تطور المرض، أو يحسن فرص البقاء على قيد الحياة.

ولفتت إلى أن تجربة “التضامن” تقوم على مقارنة الخبرات العلاجية، ومستويات الرعاية، وتقييم فاعلية معالجة كوفيد 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة تواصل عرض استعدادات الموجة الثانية من «كورونا» أمام الحكومة

كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أن تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي مازالت تمثل ضمانة رئيسية وفعالة في خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ان معدل تفشي المرض ما زال يزداد في أماكن التجمعات، وتلك التي بها سوء التهوية، ومع إنخفاض الإلتزام بالكمامات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الحكومة: الاستجابة لـ364 استغاثة.. ومدبولي يشيد بالتنسيق مع الجهات مقدمة الخدمة

محمد بدر 6:07 م, الأثنين, 7 سبتمبر 20

الأحد المقبل.. إطلاق مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي وخصومات 20%

صفية حمدي 2:57 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

رئيس الوزراء يتسلم من الأب ميخائيل وسام الدير من الطبقة الأولى للشهيدة سانت كاترين (صور)

صفية حمدي 5:01 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير دير سانت كاترين ويزور جبل التجلي

صفية حمدي 4:22 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

رئيس الوزراء يطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في متحف النوبة

صفية حمدي 1:50 م, الثلاثاء, 14 يوليو 20

رئيس الوزراء : لولا نجاح الحكومة في مواجهة كورونا لانخفض معدل النمو إلى 1.9%

صفية حمدي 5:25 م, الأحد, 12 يوليو 20