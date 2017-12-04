الإسمنت المقاوم يقفز إلى 950 جنيها للطن

محمود زكي وعمر سالم قال محمد أبو العلا المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة مواد البناء إن مجموعة السويس للإسمنت أبلغت شركته بزيادة أسعار طن الإسمنت المقاوم بقيمة 920 تسليم أرض المصنع ليصل إلى المستهلك 950 جنيها بينما قفز طن الإسمنت سقارة إلى 910 جنيها تسليم أرض المصنع. وأضاف المدير التنفيذي للشرك

محمود زكي وعمر سالم

قال محمد أبو العلا المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة مواد البناء إن مجموعة السويس للإسمنت أبلغت شركته بزيادة أسعار طن الإسمنت المقاوم بقيمة 920 تسليم أرض المصنع ليصل إلى المستهلك 950 جنيها بينما قفز طن الإسمنت سقارة إلى 910 جنيها تسليم أرض المصنع.

وأضاف المدير التنفيذي للشركة أن إسمنت الممتاز قفز إلى 930 جنيه للطن مشيرًا إلى أن تطبيق تلك الزيادات إعتبارًا من الأربعاء القادم

وشهدت كل من شركتي قنا وأسوان ارتفاعًا في قيمة الطن بمعدل 90 جنيهاً ليسجل 810 جنيهًا للطن، بنفس السعر رفعت شركتا أسيك والمنيا أسعار الطن ليسجل 800 جنيه، بدلًا من 710 خلال الشهر الماضي.

وسجلت مجموعة السويس للأسمنت زيادة بقيمة 100 جنيه ليسجل الطن 840 جنيهًا بدلاً من 740.

ويقول محمود مخيمر رئيس شعبة الإسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن هناك مبالغة من جانب شركات الأسمنت في زيادة الأسعار بتلك الصورة.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة في الركود في المبيعات خاصة وأن تلك الزيادات تعد الأكبر خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه يجب على الدولة إتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة للحفاظ على المستهلك من تلك الارتفاعات في الأسعار والغير مبررة من جانب مصنعي الإسمنت

