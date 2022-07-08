الإسماعيلي يحصد المركز الثالث من بطولة كأس الرابطة على حساب إنبي

حصد نادي الإسماعيلي المركز الثالث من بطولة كأس الرابطة، والتي تظهر في نسختها الأولى، على حساب إنبي، بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل بهدف لمثله.

وافتتح الإسماعيلي التسجيل من ركلة جزاء سجلها اللاعب عمرو الحلواني في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، وفي اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الثاني سجل علي فوزي هدف التعادل لفريق إنبي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز باللقاء، ليتمكن فريق الإسماعيلي من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 5-4.

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 500 ألف جنيه، فيما يحصل الفريق المتوج بالمركز الرابع على جائزة مالية قيمتها 250 ألف جنيه.