«الإسماعيلي ببرج العرب».. ننشر جدول مباريات الأهلي في بطولة الدوري المصري

كشفت رابطة الأندية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد وأماكن مباريات أول ثماني جولات من الموسم الجديد من الدوري المصري. وأعلن مسؤولو رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عن مواعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز لأول 8 مباريات فقط حتي كأس…

كشفت رابطة الأندية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد وأماكن مباريات أول ثماني جولات من الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأعلن مسؤولو رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عن مواعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز لأول 8 مباريات فقط حتي كأس الأمم الأفريقية.

وسيحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب في الـ27 من الشهر الجاري في تمام الثامنة مساء.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 5 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم جدول أول 8 مباريات للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري

الأربعاء 27 أكتوبر: الإسماعيلي × الأهلي (8:00 مساء ببرج العرب)

الأحد 31 أكتوبر: الأهلي × البنك الأهلي (8:00 مساء باستاد السلام)

الجمعة 5 نوفمبر: الزمالك × الأهلي (8:00 مساء باستاد الدفاع الجوي)

الجمعة 19 نوفمبر: الأهلي × المقاولون العرب (8:00 مساء باستاد السلام)

الاثنين 22 نوفمبر: غزل المحلة × الأهلي (5:30 مساء باستاد غزل المحلة)

الخميس 25 نوفمبر: الأهلي × سموحة (8:00 مساء باستاد السلام)

الثلاثاء 21 ديسمبر: فيوتشر × الأهلي (5:30 مساء باستاد السلام)

السبت 25 ديسمبر: الأهلي × بيراميدز (8:00 مساء باستاد السلام)

وسيكون هنا توقف لمباريات الدوري في الفترة من 27 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب.