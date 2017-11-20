الإسماعيلي المتصدر يستضيف الأهلي في برج العرب

علي المصري: يستضيف ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى السابعة من مساء اليوم الإثنين، مواجهة من العيار الثقيل، بين الإسماعيلى متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، والأهلى "حامل اللقب"، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع من المسابقة. واختارت لجنة الحكام الرئيسية،

علي المصري:

يستضيف ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى السابعة من مساء اليوم الإثنين، مواجهة من العيار الثقيل، بين الإسماعيلى متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، والأهلى “حامل اللقب”، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع من المسابقة.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، الحكم أمين عمر، لإدارة المباراة، ويعاونه سمير جمال مساعد حكم أول، وأحمد توفيق مساعد ثان، وطارق سامي حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وعبد العزيز السيد حكماً خامساً.

ويطمح الجهاز الفني للدراويش، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، في مواصلة السعي والفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 17 عاما، فيما يأمل حسام البدري المدير الفنى للأهلى، في تحقيق الفوز من أجل وقف انتصارات الإسماعيلي، والاقتراب من قمة المسابقة.

ويحتل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة من ثمانى مباريات، ولم يهزم هذا الموسم، فيما يحتل الأهلي المركز الحادى عشر برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، وله خمسة مباريات مؤجلة.

وتاريخيا، يتفوق الأهلي في لقاءاته مع الإسماعيلي في الدوري، ويحمل لقاء اليوم رقم 109 في تاريخ مواجهاتهما بالمسابقة، وفاز الأهلي 55 مرة مقابل 22 فوزًا للإسماعيلي و31 تعادلاً، وأحرز الأهلي في شباك الإسماعيلي 156 هدفا بالدوري، بينما استقبلت شباكه 90 هدفًا، وكان آخر انتصار للأهلي في سبتمبر 2016 بهدف عبد الله السعيد.

ويبحث الإسماعيلي عن تحقيق الفوز الغائب أمام الأهلي على مدار 7 أعوام، منذ آخر فوز حصده الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نوفمبر 2010، وهو آخر لقاء أقيم بالمناسبة بين الفريقين باستاد الإسماعيلية، وللمصادفة كان حسام البدري المدير الفني الحالي للأهلي، هو المدير الفنى للقلعة الحمراء، وقتها واستقال من منصبه بعد تلك المباراة.

ولعب الفريقان بعدها 8 مرات، بدأت يوم 25 يونيو 2011، وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، ثم تقابلاً في الدور الأول للدوري موسم 2011–2012، وفاز الأحمر بهدف عبد الله السعيد، وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا في موسم 2014–2015، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا في موسم 2015–2016، وفي الموسم الماضي فاز الأهلي ذهابًا وتعادلا إيابًا.