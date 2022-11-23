«الإسماعيلية للصناعات الغذائية» تستهدف زيادة رأس مالها 20 مليون جنيه

تستهدف شركة الإسماعيلية للصناعات الغذائية تنفيذ مشروعات جديدة مرتبطة بنشاط الشركة خاصة فيما يخص الإنتاج والتخزين والطاقة وتمويل العمليات التشغيلية المرتبطة بالصناعات الغذائية، عبر زيادة رأس المال بواقع 20 مليون جنيه.

وحسب مصادر مطلعة بالشركة، فان الاسماعيلية للصناعات الغذائية تختص بإنتاج الفاكهة والخضروات الطازجة المحصودة، وتقوم الشركة بتشغيل عدد من المصانع وتستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في هذا النشاط..

وأوضح المصدر أنه تقرر رفع رأس مال الشركة من 70 مليون جنيه، ليكون 90 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه.

وأكد على أنه من المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب في تلك الزيادة بدءا من 16 ديسمبر وحتى 15 يناير المقبل، وذلك على قدامي المساهمين فقط.

وبدأت الشركة العمل في عام 2000، بطريق الاسماعيلية القاهرة، بأرض جمعية السلام، وتعمل في نشاط تصنيع وتعبئة وحفظ وتجميد وطهي اللحوم الحمراء والبيضاء بكافة انواعها، بالاضافة الى تجهيز وطهى وقلي وتجميد الخضروات.

كما تقوم الشركة بتصنيع وتعبئة مركزات عصائر ومربات بكافة انواعها، وتعبئة الصلصة والكاتشب والخل، وتجهيز وتعبئة المأكولات البحرية.

ومن أغراض الشركة أيضا تنقية وتحلية مياه الشرب وتعبئتها، بعد حصولها على موافقة وزارة الري والموارد المائية.

وتمتلك الشركة مصانع مجهزة بخطوط آلات ومعدات والتي تساعد في تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها الى الشركات الاخرى، حيث تمتلك 12 غرفة تبريد، بالإضافة الى 4 أنفاق تجميد.