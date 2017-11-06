الإسماعيلية للدواجن : نعمل بشكل اعتيادى ولم نخطر بتوقيف صالح كامل

قالت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، إن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستقل تماما عن مساهميها وتتبع معايير الحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة.

جاء ذلك – فى بيان للرد اليوم الإثنين – على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بشأن توقيف رجل الأعمال السعودى صالح كامل وأبنائه ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم .

وقالت الشركة إنها تمارس أعمالها بشكل اعتيادى ولا تعلم رسميا بما تم نشره عن توقيف كامل وأولاده .

تأسست شركة الإسماعيلية مصر للدواجن فى عام 1977 وتعمل فى مجال تنمية الثروة الحيوانية، وذلك عن طريق إنتاج بيض التفريخ وكتاكيت التسمين وتربية دواجن التسمين الحية والمذبوحة، ومصنعاتها وبيع إنتاجها فى السوق المحلية، أو التصدير وتربية الأمهات وبيعها وكل ما يتعلق بالنشاط الداجنى .

ويبلغ رأسمال الشركة 120 مليون جنيه، موزعاً على 89.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، وتشغل هديل صالح عبد الله كامل منصب عضو مجلس إدارة الشركة، ممثلة عن الإسماعيلية للاستثمار التى تمتلك 81.14% من رأسمالها .



وألقت المملكة العربية السعودية القبض على 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين أمس الأحد، ضمن حملة لمكافحة الفساد، و شملت القائمة الملياردير الأمير الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين .