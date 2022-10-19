«الإسماعيلية للدواجن»: ارتفاعات أسعار الأعلاف قوضت قدرتنا على التحوط بمخزون

قال حازم الشافعى، المدير المالى، مدير علاقات المستثمرين فى «الإسماعيلية مصر للدواجن»، إن شركته فى مأزق نتيجة عدم توافر أى مخزون أعلاف لديها، ما قد يدفع بها للتوقف عن الإنتاج إذا لم تُحل مشكلة الأعلاف التي وصلت ذروتها مؤخرا.

وأشار إلى أن شركته كانت عادة تتحوط بمخزون لفترة تصل إلى شهر ونصف، إلا أن قفزات الأسعار مؤخرًا حالت دون ذلك؛ إذ ارتفع سعر فول الصويا -أحد المكونات الأساسية للعلف- من 14000 جنيه للطن يوم 12 أكتوبر الحالى إلى 29000 بالسوق المحلية حاليًا.

ولفت «الشافعى» لـ”المال” إلى أن الشركات تعانى منذ بداية العام الحالى من أزمة توافر الأعلاف التى وصلت ذروتها مؤخرًا، مع نضوب الكميات المطروحة بالأسواق.