الإسماعيلية للاستثمار العقارى تستهدف إعادة جاذبية وسط البلد إلى الأذهان

■ خطة التطوير تشمل 23 مبنى بينها دار سينما راديو والقنصلية الفرنسية ■ خصصت 200 مليون جنيه لأعمال ترميم خلال 3 سنوات ■ إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية تراثية متنوعة ■ كريم شافعى: واجهنا صعوبات بسبب تعدد الملكيات وتفتتها ■ علاء سبع: المصروفات تفوق مبالغ الشراء ونؤمن بما نقوم به ■ حازم موسى: الموقع دفع



■ خطة التطوير تشمل 23 مبنى بينها دار سينما راديو والقنصلية الفرنسية

■ خصصت 200 مليون جنيه لأعمال ترميم خلال 3 سنوات

■ إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية تراثية متنوعة

■ كريم شافعى: واجهنا صعوبات بسبب تعدد الملكيات وتفتتها

■ علاء سبع: المصروفات تفوق مبالغ الشراء ونؤمن بما نقوم به

■ حازم موسى: الموقع دفعنا لتدشين المقر الرئيسى به

المرسى عزت

قال كريم شافعى، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، إن الشركة تهتم بمسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المصرى، إذ قامت بتطوير عدد من العقارات ودور السينما، وكذلك عدد من الممرات داخل منطقة وسط البلد.

ولفت شافعى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن منطقة وسط البلد تعد منطقة جذب سياحى؛ نظرًا لما تتمتع به من مبانٍ تاريخية وأماكن أثرية، قادرة على إعادة الرواج مرة أخرى إلى تلك المنطقة.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى أن تكون منطقة وسط البلد لجميع الفئات وليس لفئة بعينها، بل تجذب جميع المستويات لما تتميز به من مبانٍ تحمل عبق التاريخ.

وأكد أن «الإسماعيلية للاستثمار العقارى» تنظم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية بما يعيد إلى الأذهان جاذبية منطقة وسط البلد سياحيا.

وأشار الشافعى إلى أن افتتاح مبنى «لافينواز» بوسط البلد بعد تطويره يؤكد رؤية الشركة نحو تطوير العقارات التراثية والتاريخية وفق أحدث معايير البناء الصديقة للبيئة، ليصبح المقر الرئيسى لشركة «ثروة كابيتال» تحت إشراف جهاز التنسيق الحضارى.

ولفت إلى أن العقار «لافينواز» تم تطويره بالكامل، بما لا يخل بقيمته التاريخيه، وبما يساعد على إدخال أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة.

وأكد محمد الطاهر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى أن المبنى يضم مدخلات إنتاج صديقة للبيئة، فأجهزة التبريد- التكييف- تم اختيار أحدث التقنيات التى تقلل استهلاك الكهرباء، وأيضًا التى لا تؤثر على شكل المبنى التاريخى، إذ تم استخدام تكييف مركزى.

وأوضح أن الزجاج المستخدم فى الحوائط عازل للصوت بما يضفى مزيدًا من الهدوء على قاطنى العقار.

وتابع أن المبنى أيضا يتميز بتقنية يابانية متطورة، وضد الزلازل وهى أحدث التقنيات المستخدمة فى العالم.

وأشار الطاهر إلى أن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى استخدمت أحدث تكنولوجيات البناء الصديقة للبيئة، بما يحافظ على القيم البيئية والتراثية للمبانى التى قامت بتطويرها.

وأضاف أن مبنى «لافينواز» تم بناؤه عام 1896 فى التقاطع بين شارعى شامبليون ومحمود بسيونى، موضحًا أنه مبنى عتيق يحمل عبقرية النهضة الإيطالية فى أواخر القرن التاسع عشر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى أن مبنى «لافينواز» يتألف من 3 طوابق، بالإضافة إلى الطابق السفلى والسطح، ويتميز المبنى بأن هناك رواقين على شارعى محمود بسيونى وشامبليون، وهما يصلان إلى المبنى.

وأكد أنه تم تسجيل أول ملكية لمبنى «لافينواز» باسم «حنا السباغ بك»، وهو من عائلة ثرية بأصل لبنانى سورى المنشأ استقرت عائلته فى الإسكندرية.

وأشار إلى أن سابغ بك كان أحد أصحاب المصلحة فى مشروع التطوير الحضرى بمصر الجديدة والسكرتير الخاص لـ«البارون إمبان» المروج والمؤسس لحى مصر الجديدة خلال إقامته الأولى بالقاهرة.

وواصل كريم شافعى حديثه عن مبنى «لافينواز» أنه ليس مجرد بناء حجرى ولكنه تحفة فنية، ويحتوى الشكل المضلع المتوازى للمبنى على ميزات مشتركة.

وأضاف أن المبنى له واجهتان متماثلتان، تفصل بينهما واجهة، مشيرًا إلى أن الحجارة الريفية تزين جدران كل من الطابق السفلى والطابق الأرضى، بينما تأخذ الطوابق العليا لمسة ناعمة، مشيرًا إلى أن كل باب خشبى يقود إلى قسم منفصل، وتحرى النوافذ أبوابها بزخارف من الحديد الخام اليونانى.

وأردف قائلا: «التاريخ يقول كثيرًا عن مبنى »لافينواز«، إذ سجلت الفترة من 10 من يناير 1912 إلى 10 سبتمبر 1914 استغلال الطابق الأرضى ليصبح بمثابة قنصلية للإمبراطورية النمساوية المجرية».

وأشار إلى أنه فى عام 1940 تغيرت ملكية المبنى العتيق ليحصل عليه عبدالله ميرشاك رجل أعمال مصرى لبنانى، ثم انتهت به الرحلة إلى الدولة المصرية، إذ تم تأميمه، ولكن بنات «عبدالله ميرشاك الخمس أعادوا المبنى عام 1981.

وأوضح أنه تم تنفيذ الحدث الفنى الأول فى مبنى»لافينواز« عام 2001 كجزء من مهرجان الفن «نطاق».

ولفت كريم إلى أنه تم شراء المبنى عام 2009 من بنات عبدالله ميرشاك، موضحًا أنه بعد حصول شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى على المبنى تم استضافت العديد من الفعاليات والمعارض، منها مهرجان وسط المدينة للفنون المعاصرة، وورشة لارا بلدى للمختبرات و«معارض القاهرة دوكو منتا» عامى 2010 و2012 والعديد من الأحداث التى أبقت على المبنى كمساحة فنية نشطة.

وأضاف أنه تم تجديد مبنى «لافينواز» عام 2016، مشيرًا إلى أن المبنى هو أحد المشاريع التى تصل إلى مستويات المبانى الخضراء التى تعد أول مرة تحدث فى المبانى التاريخية بالقاهرة، كما حصل المبنى على شهادة ترشيد التجديد التجارية.

وأشار إلى أن الإسماعيلية للاستثمار العقارى أعادت استخدام «مبنى لافينواز» بما يليق به وبزواره، وأصحاب الأعمال بمنطقة وسط البلد.

وأكد أن مبنى «لافينواز» سيكون بمثابة المقر الرئيسى لشركة «ثروة كابيتال»، والتى ستمهد الطريق لإحياء الدور الرئيسى لمنطقة وسط البلد.

وأضاف أن الطابق الثالث لمبنى «لافينواز» سيتم استخدامه كفندق خمس نجوم يقدم خدمة فندقية متميزة تمنح الضيوف تجرية مختلفة ومتميزة من خلال أجنحة الطابق التى تم تجهيزها على أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز سطح المبنى بأسلوب يتيح للضيوف والزائرين الاسترخاء والرفاهية، كما تم استغلال فناء المبنى والذى يقع خلف المبنى بشكل جديد، إذ تم استخدام مساحته الواسعة أكثر من استخدام، إذ يوجد به مكان مخصص للاجتماعات ووحدات لإتمام الأعمال، فضلا عن توفير أماكن لأصحاب الأعمال فى وسط البلد للالتقاء والاستمتاع بالمناظر الرائعة، بحيث يصبح الفناء ملتقى للتجارة والثقافة معا.

وأكد أن «مبنى لافينواز» أصبح المقر الرئيس لشركة «ثروة كابيتال» الشركة المالكة لشركة «كونتكت».

وسرد قائمة المشروعات التى قامت بها شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، إذ تم تطوير مشروع سينما راديو التاريخية والمنطقة المجاورة لها، ووضع مخطط كامل لتطوير الدار واستعادة واجهة المبنى الخارجية، ووضع حلول للتعديات على واجهة بالتنسيق مع حى عابدين.

وأوضح أن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى قامت بتطوير مبنى الشوربجى ذى الطراز المعمارى النادر باستعادة الواجهة الخارجية للمبنى.

وأضاف أنه تم تطوير وترميم مبنى رقم 22 شارع عبدالخالق ثروت ذى الطابع المعمارى الفريد، وإنارة المبنى، واستعادة واجهاته التاريخية المميزة.

كما تم تطوير واستعادة واجهة مبنى 33 شارع شريف ومحلاته التجارية، كما تم تطوير مبنى كوداك التاريخى وإعادة ترميم الواجهات التاريخية، وتطوير الممر الخاص ليصبح مقصدًا سياحيًّا لزوار القاهرة الخديوية بالتعاون مع مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات «كلستر».

وتم تطوير مبنى القنصلية الفرنسية وتجهيزه ليصبح أكبر مبنى لصغار الشركات، ويركز المشروع على استقطاب المؤسسات والأفراد العاملين فى القطاعات الإبداعية المختلفة والتكنولوجية.

وتضم المشروعات التى قامت بتطويرها شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى مشروع تطوير مبنى كافيه ريش العريق وتجهيزه ليصبح وحدات سكنية مفروشة صغيرة ومتوسطة الحجم، لتتناسب مع الأجيال المعاصرة وميزانياتهم.

وأضاف أن الشركة تخطط لإقامة فعاليات ثقافية وفنية نهاية العام الحالى بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس الشركة.

ولفت إلى أن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى حصلت على العديد من الجوائز، كما حصدت جائزة مهرجان كان الدولى للإبداع الإعلانى عن مشروع خطوط وسط البلد، والتى قامت بإحياء الخطوط القديمة فى المنطقة.

كما حصلت الشركة على الجائزة الذهبية والفضية فى مهرجان دبى لينكس للإبداع عن مشروع خطوط وسط البلد، وأيضا حصدت الشركة عام 2018 جائزة المركز الدولى للحفاظ على التراث المعمارى فى إيطاليا؛ لقيامها بتأسيس فكرة إعادة تأهيل المبانى الخاصة بمنطقة وسط البلد.

وكشف عن الصعوبات التى واجهت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى لشراء المبانى، إذ هناك عدة ملكيات للعقارات، وأيضا ملكيات مفتتة؛ ما سبب صعوبة كبيرة فى إنهاء عمليات الشراء.

ولفت إلى أن مبنى «لافينواز» تم إنارته عن طريق أحدث طرق الإنارة باستخدام كشافات الليد لتوفير الكهرباء، وظهور جمال المبنى ليلا، وأيضا تم استخدام وحدات إضاءة داخلية فى جميع الفراغات من الليد، وتم توحيد واجهات المحلات، وإزالة البروز لإعطاء شكل جمالى للمبنى.

ومن جانبه، أكد علاء سبع، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، أن كثيرين انتقدوا اتجاه الشركة لشراء عقارت وسط البلد باعتبارها مشروعا غير مربح، وأنه لا عائد منه، إلا أن الأيام أثبتت صحة وجهة نظر الشركة وأن المشروع صاحب جدوى.

وأضاف سبع أن عمليات التطوير للعقارات بمنطقة وسط البلد تكلفت أموالا تفوق التى تم الشراء بها إلا أن الشركة تؤمن بما قامت به.

وأثنى المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، على ما قامت به شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى من أعمال تطوير.

وقال حازم موسى، الرئيس التنفيذى لشركة ثروة كابيتال، إن حرص الشركة على الانتقال إلى منطقة وسط البلد نابع من استراتيجية المكان فى قلب العاصمة، والذى يعتبر وفقًا لتعبيره «الأفضل»، إضافة إلى قيمة المكان الأثرية والتاريخية.

يذكر أن شركة ثروة كابيتال تقوم بتقديم الحلول والخدمات التمويلية، إذ تتولى إدارة مجموعة من الشركات التابعة تقدم مجموعة من الخدمات التمويلية والمنتجات المتنوعة.

وقامت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى بتطوير 23 عقارًا بإجمالى مساحة تصل إلى 76 ألف متر، وبدأت برأس مال يصل إلى 380.8 مليون جنيه باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.

وتضع الشركة خطة لتطوير المبانى وتطويرها بمبلغ 200 مليون جنيه مصرى على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وكشف كريم شافعى، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، أنه من المنتظر أن تقوم الشركة بشراء من 5 إلى 10 عقارات خلال العامين المقبلين.

ويتكون مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى من كل من كريم الشافعى رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحب فكرة مشروع وإعادة تأهيل وسط البلد.

والمهندس علاء سبع، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، والمهندس حازم بركات عضو مجلس إدارة شركة الإسماعيلية ورئيس مجلس إدارة شركة بى بى أى بارتنرز وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

ويضم مجلس إدارة الشركة أيضًا المهندس سميح ساويرس عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، كما يضم المجلس المهندس عمار الخضيرى عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى وأحد المساهمين لشركة أموال الخليج.

كما يضم مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى كريم سعادة عضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة أموال الخليج، والمهندس محمد الطاهر العضو المنتدب لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى.