«الإسماعيلية للاستثمار العقارى» ترفع رأسمالها إلى 500 مليون جنيه

■ افتتحت أول مبنى تاريخى صديق للبيئة أمس المرسى عزت وأحمد على: رفعت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، رأسمالها إلى 500 مليون جنيه مؤخراً، بدلاً من 380 مليون جنيه، بتمويل من جانب الشركاء المؤسسين، فيما بلغ حجم استثماراتها منذ التأسيس نحو مليار جنيه. فيما تخطط الشركة لطرح حصة م

■ افتتحت أول مبنى تاريخى صديق للبيئة أمس

المرسى عزت وأحمد على:



رفعت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، رأسمالها إلى 500 مليون جنيه مؤخراً، بدلاً من 380 مليون جنيه، بتمويل من جانب الشركاء المؤسسين، فيما بلغ حجم استثماراتها منذ التأسيس نحو مليار جنيه.



فيما تخطط الشركة لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، وذلك عقب تنفيذ خطة تطوير نحو 23 مبنى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، من أهمها «دار سينما راديو التاريخى»، و«القنصلية الفرنسية».

ورهن علاء سبع، الشريك المؤسس بالشركة، تنفيذ خطوة التواجد بالبورصة، بالانتهاء من تطوير عدد من المبانى التاريخية بوسط البلد.

وافتتحت شركة الإسماعيلية، أمس السبت، «مبنى لافينور»، أول مبنى تاريخى صديق للبيئة،والذى سيصبح المقر الرئيسى لشركة ثروة كابيتال، وذلك بحضو إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ورئيس اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية،وعددًا من مسئولى محافظة القاهرة.

وأضاف علاء سبع فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش افتتاح المبنى -بعد إعادة تطويره- أن الشركة ستقوم بتطوير نحو 23 مبنى تاريخى خلال العامين المقبلين، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون جنيه، ممولة ذاتيًا من موارد «الإسماعيلية».

وأوضح أن شركته تلقت عروضًا من مستثمرين مصريين وسعوديين، للمساهمة بهيكل ملكيتها الذى يضم مستثمرين من الجنسيتين.

وتمتلك شركة الإسماعيلية نحو 23 مبنى تاريخى بمنطقة القاهرة الخديوية، بمساحة إجمالية 76 ألف متر، وتأسست فى عام 2008 بمشاركة كلًا من علاء سبع، وسميح ساويرس، وشركة أموال الخليج، وحازم بركات، وعمار الخضيرى، وكريم شافعى، ومحمد الطاهر.

وفى سياق مواز أشار كريم شافعى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنها ستحصل على قرض بقيمة 150 مليون جنيه، من بنك التنمية والتعمير الأوروبى EBRD، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن شركته ستقوم بشراء نحو 6 مبانى جديدة بالمنطقة الخديوية، خلال العامين المقبلين.

وقال المهندس إبراهيم محلب،إن تطوير وسط البلد يدعم خطط الدولة، لجعلها منطقةأكثر جذبا.

