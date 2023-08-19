الإسماعيلية تواصل احتفالاتها بموسم «المانجو» لليوم الثاني

تواصل محافظة الإسماعيلية فعاليات مهرجان المانجو لليوم الثاني مع استمرار توافر المانجو بثلاث منافذ بأسعار مخفضة علي هامش المهرجان بحضور سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزبكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان) والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من البلوجرز.

وشملت احتفالات المهرجان فكرة البازار لعرض جميع أنواع المانجو من مزارع الإسماعيلية، والتي تُعد من أجود الأنواع؛ نظرًا لطبيعة التربة المتميزة للإسماعيلية، كما تم عرض المصنعات التي تقوم على زراعات المانجو من المثلجات والعصائر وبعض أنواع الحلويات؛ وذلك للترويج لمحصول المانجو الإسماعيلاوي وفتح آفاق استثمارية جديدة علاوة على الترويج للمحافظة سياحيًا.

كما أُقيم معرض لبيع كل أنواع المانجو بأسعار الجملة بالحديقة الخارجية بنادي الجولف، بالإضافة إلى مسرح ترفيهي لعرض بعض الفقرات الفنية المختلفة، ومسرحًا للعرائس.

وعلى هامش المهرجان، تقام ٣ منافذ لبيع كل أنواع المانجو منطقة الغابة، نادي الفيروز، الطريق الدائري تقاطع شارع فؤاد عزيز غالي بأسعار الجملة.

وأطلق اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة، إشارة البدء لمهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو والذي تقيمه محافظة الإسماعيلية للعام الثاني على التوالي، حيث بدأت الاحتفالات بشارع محمد علي أمام المبنى القديم لديوان عام المحافظة.

بدأت الاحتفال أمس الجمعة بفقرات الفنون الشعبية، تلاه عرض لشباب الإسماعيلية سكيترز، ثم فقرة لفريق الإسماعيلية للدراجات ثم فقرة لعرض موتوسيكلات الرايس وفريق الإسماعيلية للدراجات.