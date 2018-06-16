نقل وملاحة

الإسماعيلية تقر التعريفات الرسمية للركوب بعد زيادة المحروقات

نادية صابر أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الأجرة فى مواقف الركوب، سواء الداخلية أو بين المحافظات، وكذلك أسعار اسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، وذلك كما يلى: