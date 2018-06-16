الإسماعيلية تقر التعريفات الرسمية للركوب بعد زيادة المحروقات

نقل وملاحة الإسماعيلية تقر التعريفات الرسمية للركوب بعد زيادة المحروقاتنادية صابر أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الأجرة فى مواقف الركوب، سواء الداخلية أو بين المحافظات، وكذلك أسعار اسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، وذلك كما يلى: 7:53 م, السبت, 16 يونيو 18 7:53 م, السبت, 16 يونيو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر نادية صابر أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الأجرة فى مواقف الركوب، سواء الداخلية أو بين المحافظات، وكذلك أسعار اسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، وذلك كما يلى: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر