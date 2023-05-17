الإسماعيلية تعرض سيارات وجرارات خردة للبيع في مزاد علني أواخر مايو

حددت الإدارة العامة للشئون المالية و مراقبة المخزون السلعي بمحافظة الاسماعيلية، عددا من

بمخازن مدنها وكذلك مديريات الخدمات والأندية والشواطيء والمشروعات ، لبيعها في مزاد علني أواخر مايو الجاري .

وتشمل تلك المهمات عددا من السيارات و سيارة نصر مجهزة أطفاء وأخري موديل 84 وسيارتين ميكروباص 14 راكب، وسيارة نيسان بيك أب، وأخري شيفولالية كابينة مفردة وسيارة ميكروباص فان ماركة مرسيدس، وأخري ماركة بيد فور وسيارة ماركة ايسوزو و شيفرولية وسيارة ماركة نيسان دوبل كابينة وسيارة ماركة متسوبيشي بيك أب وذلك في نطاق مدينة الإسماعيلية .

كما تقرر بيع خردة بنطاق مخازن إدارة المرور وتشمل ستة موتوسيكلات 1100 سي سي ماركة هوندا ، وببونير صيني وخمسة موتسيكل “ياماها ” بجانب ثلاث أوناش فورد و2 جرار روسي وأخر نصر وسيارتين نقل نصر وأخرى “دايهاتسو” نقل قلاب وأخري فانتوم نقل وسيارة شفرولية بيك أب،وسيارة نقل داتسون واربعة جرارات زراعي بيلاروسي ، ومعدية نهرية .

كما حددت إدارة مراقبة المخزون أن مهمات الكهنة تضمنت أيضا سيارات كسح بالخزان، وفانتوم فنطاس و سيارة براجا وجرار يوغسلافي، وسيارة “هينو “وجرار نصر و سيارة دبل كابينة بجانب سيارات ربع نقل وبطاريات 70 مقطورة فنطاس مياة بالطلمبة ومقطورة وتروسيكل ومعدات أفراد معديات وأجهزة التكييف وثلاجات ،وعدد من أجهزة حاسب آلي و الكهربائية ومواتير مياه .