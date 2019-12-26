الإسماعيلية تشكل لجنة لحصر الأجهزة الطبية المهملة بالمستشفيات

قال بشارة إن المحافظة رفعت كفاءة المنشآت الصحية تمهيداً لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي والتي تزيد من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ويسعى إلى تقليل التكدس على المستشفيات العام والمركزية مؤكد أنه خلال العام والنصف الأول من بدء تطبيق المنظومة من المنتظر أن يتحمل المواطنون والتنفيذيون

قرر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة عاجلة من المحافظة وممثلين عن وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب لحصر الأجهزة الطبية المهملة دون تشغيل طبقا لسجلات العهدة بمستشفيات الإسماعيلية الحكومية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ صباح اليوم لاستعراض خطة المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى.

وقال بشارة إن المحافظة رفعت كفاءة المنشآت الصحية تمهيداً لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي والتي تزيد من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ويسعى إلى تقليل التكدس على المستشفيات العام والمركزية مؤكد أنه خلال العام والنصف الأول من بدء تطبيق المنظومة من المنتظر أن يتحمل المواطنون والتنفيذيون عبئا في الفترة الأولى.

وأضاف أن المحافظة تمكنت من تجهيز 80% من إجمالي 1777 نقطة إلكترونية لربط الوحدات الصحية وكل الأجهزة الحكومية.

وقال الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية أن نحو 12 مستشفى منها 5 مستشفيات تدخل الخدمة لأول مرة و 53 مركز ووحدة صحية تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدا تواجد 4 أطباء أسرة بكل وحدة بالإضافة للتخصصات الأخرى.

وأكد أن المديرية بدأت تجهيز3 مراكز لتدريب الأطباء لتجهيز الكوادر الطبية اللازمة كاشفا أن 30% من عدد سكان المحافظة (ما يقرب من 400ألف نسمة) قاموا بالتسجيل في المنظومة الجديدة.

وقال الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحي إن التأمين الصحي حالياً يغطي فقط 65% من تعداد سكان المحافظة .