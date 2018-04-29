«الإسماعيلية» تستكمل خطة تطوير عمارات وسط البلد.. وتتجه للطرح بالبورصة

حوار ـ جهاد سالم ومصطفى طلعتعلى مدار 10 سنوات من عملها على شراء عقارات بمحيط وسط البلد «القاهرة الخديوية»، وإعادة تطويرها، واجهت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، العديد من التحديات، وقطعت شوطاً من الإنجازات.تمثلت أبرز التحديات، إندلاع ثورة 25 يناير 2011، وتوالى أحداثها على مدار عد

حوار ـ جهاد سالم ومصطفى طلعت

على مدار 10 سنوات من عملها على شراء عقارات بمحيط وسط البلد «القاهرة الخديوية»، وإعادة تطويرها، واجهت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، العديد من التحديات، وقطعت شوطاً من الإنجازات.

تمثلت أبرز التحديات، إندلاع ثورة 25 يناير 2011، وتوالى أحداثها على مدار عدة سنوات بمحيط المنطقة التى تستثمر بها الشركة، ما عطل أعمالها لفترة طويلة، بسبب حالات الانفلات الأمنى، وسيطرة الباعة الجائلين عليها، فضلاً عن ضبابية الرؤية على صعيد الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وكذلك اضطرابات أسعار صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية.



وتمكنت الشركة خلال فترة عملها من شراء 22 عقارا بقيمة 300 مليون جنيه، بتمويلات ذاتية، بينهم عقارا وحيداً تم شراؤه منذ إندلاع الثورة وحتى الآن، ومع استقرار الأوضاع وعودة الحياة مجددا للمنطقة، بدأت الشركة فى بحث التوسعات المستقبلية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، والتى تتضمن إضافة 10 عقارات جديدة لملكيتها، فضلا عن بدء أعمال التطوير للعقارات المملوكة لها، وتعتزم خلال خطتها الثلاثية ضخ 200 مليون جنيه لتطوير نحو 7 عقارات.

التقت «المال» بالقيادات التنفيذية للشركة، وهم كريم الشافعى، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد الطاهر، العضو المنتدب، لمعرفة أخر التطورات على صعيد خطة العمل، وحجم الاستثمارات المرصودة خلال العام الجارى.

بداية، كشف كريم الشافعى، عن انتهاء الشركة من تطوير عقار بشارع شمبليون بقيمة 35 مليون جنيه، بخلاف قيمة العقار، وتأجيره كمقر إدارى لإحدى الشركات التى ساهمت فى تكلفة أعمال التطوير، ومن المنتظر افتتاحة خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح أن جميع فرص الحصول على تمويلات تدعم خطط الشركة التوسعية، قيد الدراسة، بما فيها الطرح فى البورصة، موضحا أنه حال الطرح فسيكون من خلال كيان مستقل، وليس ضمن شركة بى بى إى بارتنرز القابضة، المساهم فى الشركة.

واستبعد شراء الشركة أراض، وبناء عقارات جديدة، أو البحث عن تطوير عقارات أخرى بمناطق ذات طراز عمرانى مختلف، مثل مصر الجديدة وغيرها من المناطق، لافتا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلد، فضلاً عن أن توجه الشركة لمناطق مختلفة، بمثابة تفتيت لجهود التطوير التى تقوم بها، والتى تدعم رفع قيمة المنطقة، وانعكاسات ذلك على العقارات المملوكة لشركة، ومن ثم تستهدف العقارات القريبة من بعضها، وذات المساحات الكبيرة، لافتا إلى أن «الإسماعيلية» عرض عليها العديد من العقارات بمنطقة وسط البلد، ورفضتها لعدم تطابقها مع رؤيتها.

وقال إن منطقة القاهرة الخديوية بأحيائها المختلفة، تمثل فرص استثمارية كبرى، إلا أن أنظار المستثمرين لم تلتفت لها حتى الآن، مشيرا إلى أنها تضم نحو 4000 عقار تاريخى ومميز بمساحات مختلفة، تصل قيمتهم السوقية لنحو 30 مليار جنيه، طبقا لتقديرات الشركة.

وتدخل «الطاهر» قائلاً إن إعادة إحياء منطقة وسط البلد، وصيانة وإعادة تطويرالعقارات والبنية التحتية بها، وحسم العلاقات المتشابكة بين الملاك والمستأجرين، من شأنة زيادة قيمة الثروة العقارية فى المنطقة إلى 150 مليار جنيه.

ولفت «الشافعى» إلى أن العقارات التاريخية لديها ميزات تنافسية عدة، تتمثل فى نوع العمارة وارتفاعات الأبنية، والمساحات الواسعة، فضلا عن الطرازات المختلفة، ما يجعلها جاذبة ومحل تقدير من فئة كبيرة من المستخدمين، مشيرا إلى أن الشركة بدأت العمل على شراء وتطوير العقارات بمنطقة وسط القاهرة، إيمانا منها بالقيمة التراثية والتاريخية لتك المنطقة، فضلا عن التوقعات المستقبلية برواجها، وارتفاع قيمتها السوقية، ومن ثم ارتفاع العائد على الاستثمار بها.

وتطرق إلى الرحلة الطويلة من الإهمال التى عانتها تلك الأبنية ذات الطابع المعمارى المختلف، ما أدى للعزوف عنها، موضحا أنه على مدار نحو نصف قرن عانت تلك المبانى من الإهمال لعدة أسباب، أبرزها تفتت الملكية، التى يصل فيها ملاك المبنى الواحد حتى 30 وريثاً، ما يجعل قرار الاستثمار فى عمليات التطوير صعب جداً، فضلا عن تدنى القيم الايجارية المحصلة، على خلفية قانون الإيجارات القديمة، ما يحد من القيمة الاقتصادية للإنفاق على عمليات التطوير.

وقال إن الشركة تعمل بناء على فكر خاص بها، يعتمد على تطوير العقارات التاريخية، ومن ثم إعادة تأجيرها بأسعار مناسبة، وهو ما يختلف عن شركات التطوير العقارى القائمة.

وأضاف أن دخول شركة الإسماعيلية للتطوير العقارى، للاستثمار فى هذا القطاع، حسم العديد من المشكلات، وذلك بتوحيد جهة الملكية، ومن ثم بات أمام قاطنى تلك البنايات جهة للتفاوض على بيع عقودهم الإيجارية، والحصول على المقابل المادى المناسب.

واستعرض بعض المؤشرات التى لاحظتها الشركة عند دخولها للاستثمار فى منطقة القاهرة الخديوية، وأبرزها أن هناك نحو %30 من تلك الوحدات خالية بالكامل، وما بين 30 – %35 مؤجرة ومغلقة، ويقوم مستأجريها بسداد القيمة الإيجارية المتدنية دون استخدام الأصل، فيما تصل الوحدات المأهولة بالفعل إلى %35، من بينهم %30 وحدات تجارية، ومكاتب إدارية، وتصل الوحدات السكنية لأقل من %5.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، إلى أن هوامش الربحية التى تتحقق مجزية، ما دفع للاستمرار فى العمل منذ 10 سنوات، إلا أن نسبة الربح مرتبطة بتكلفة شراء الأصل، وإجمالى الإنفاقات لتنفيذ عمليات التطوير، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية المحصلة بعد عملية التطوير.

وقال إن أسعار العقارات فى المنطقة لم تشهد طفرات تذكر، بخلاف أسعار العقارات فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة منذ بدأت عملها بالمنطقة منذ 10 سنوات، لم تشهد الأسعار زيادات إلا فى حدود %15، بسبب ارتفاع المعروض وقلة الطلب وانعدام المنافسة، لعدم وجود هذا النموذج من البيزنس الذى تلعبه الإسماعيلية، لافتا إلى أن الأخيرة تعد أكبر كيان نفذ شراء العقارات فى وسط البلد، على مدار 10 سنوات.

وقدر محمد الطاهر، أن متوسط فترة جنى العائد من الاستثمار، والبدء فى استرداد رأس المال بنحو 5 – 7 سنوات، بعد انتهاء عمليات تطوير الأبنية وإعادة تأجيرها.

وأشار إلى أن القاهرة الخديوية تنقسم لعدة مناطق تاريخية، كل منها يحمل اسم حاكم من حكام مصر، وتركز الشركة، على منطقة القاهرة الإسماعيلية، التى يحدها ميدان التحرير، والذى كان يسمى سابقا ميدان الإسماعيلية، نسبة إلى الخديوى إسماعيل، وتمتد حتى الأوبرا، والشيخ ريحان وقصر النيل، كما تتضمن مستهدفات الشركة العقارات الموجودة فى التوفيقية، والتى جاءت تسميتها نسبة إلى الخديوى توفيق، وذلك لتمير تلك المنطقة بحركة تجارية هامة، وأيضاً ثقافية، مثل شارع عماد الدين، وكلوت بك، كما تتضمن العديد من العقارات المميزة، فضلا عن قربها من محطة مصر.

وأوضح أن تركيز الشركة على مناطق بعينها، يدعم رؤيتها فى عملية التطوير، والتى لا تقتصر على المبانى المملوكة لها فقط، بل تمتد إلى المناطق الكائن بها تلك المبانى، موضحا أن الشركة تهتم بتطوير المنطقة وأحيائها، بالتعاون مع المكاتب الاستتشارية والهيئات الأخرى مثل التنسيق الحضارى، والحكومة، وأشار إلى أن ذلك ينعكس اقتصاديا على القيمة السوقية للعقارات التى تقع فى حيز ملكيتها.

وأضاف أن الشركة تقوم بالعديد من الأعمال التى من شأنها إعلاء القيمة التراثية للمنطقة، ومن بينها تنظيم مهرجان «ديكاف»، للسنة السابعة على التوالى، بهدف عرض مشاريع فنية ثقافية، والذى بات يجذب مابين 40 إلى 50 ألف زائر، خلال فترة انعقاده، مقابل 6 ألاف زائر فى عامه الأول، كما تنظم الشركة عدة فاعليات وورش عمل للتصوير، والرسوم، ومعارض لفنانين عالمين، بشكل دورى على مدار العام.

بينما قال «الشافعى» إن الاستثمار العقارى بهدف تطوير منطقة وسط القاهرة، يسمح بدخول العديد من الشركات الجديدة، ما يتيح بدوره منافسة قوية، وتكاتف عدة جهات، للاسراع بعمليات التطوير، ومن ثم إعلاء قيمتها السوقية، لافتا إلى أن الشركة تستهدف منطقتى القاهرة الإسماعيلية والتوفيقية، التى تضم نحو 450 عقاراً.

وحدد العضو المنتدب للإسماعيلية، الفئة العمرية التى تستهدفها الشركة مابين 20 إلى 45 عاماً، لسهولة تحركها، وقدرتها على دفع القيمة الإيجارية، فضلا عن عدم تكوين أسرة تحتاج لخدمات، مثل المدارس، والحضانات، والنادى، والحدائق، وهى غير متوفرة بالمنطقة.

وأكد «الشافعى» عدم ملائمة منطقة وسط البلد لسكن العائلات، لأنها تخطيط المنطقة غالبا ما يعتمد على الحركة التجارية السياحية والثقافية، فى حين تتحرك العائلات فى اتجاه أطراف المدن، والتجمعات الجديدة، وهو الأمر الشائع فى غالبية مناطق وسط البلد، على مستوى العالم.

وحول قانون الإيجارات القديمة، أشار العضو المنتدب لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، إلى أن تعديله لابد أن يضع تصور لتحرير العلاقة فى الوحدات الإيجارية التجارية، خاصة أن نسبة قليلة من منطقة وسط البلد تستخدم للسكن، كما أن التعديلات التى شهدها القانون على مدار الفترات الماضية، حسمت العلاقة بين المالك والمستأجر فى السكنى، ليمتد عقد الإيجار حتى الجيل الثانى.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية فى القانون، تتمثل فى العلاقات التجارية أو الإدارية، خاصة فى حالة عقود الشركات أو الكيان القانونى، الذى ليس له نهاية، إلا بإفلاس الشركة، وحتى فى تلك الحالة من الممكن أن تباع العقود الإيجارية كأصل من أصول الشركة، مستدلا على ذلك بتجربة بيع بنك الإسكندرية، وبيع عقد إيجار مقره للشركة الأجنبية، كأصل من أصوله.

ويرى «الشافعي» أن مشكلة الإيجارات، جزء صغير من المشكلات التى تواجه تطوير منطقة وسط البلد، قائلا: الإسماعيلية تمكنت من أن تصبح شركة اقتصادية تحقق هوامش أرباح مجزية، كما تمكنت منذ بدء عملها من تحرير نحو %70 من مساحات العقارات التى حازتها.

واعتبر قانون الإيجارات القديمة، يحمل جزء كبيرا من المسئولية الاجتماعية، ومن ثم فإن طرحه فى الوقت الراهن يثير متاعب أكثر من تقديم حلول، لافتاً إلى أن تطوير المنطقة يحتاج إلى إجراءات تنظيميه، وليست تعديلات تشريعية، مثل تحديد النشاطات لاستخدام العقارات، والتى تمتلئ بالمخازن المملوكة بنسبة كبيرة لشركات حكومية، وتحديد الأنشطة الإدارية والتجارية التى تخدم المنطقة، وترفع من قيمتها الاقتصادية من خلال رؤية متكاملة، يمكن الدولة من تحصيل ضرائب عقارية، وضريبة على الدخل.

وحول تداعيات تحرير سعر الصرف على خطط الشركة، أشار إلى أن الانعكاسات لم تلحق بأسعار الأبنية المعروضة للبيع، فيما جاء التغير فى شكل ارتفاع مخصصات خطط التطوير، لارتفاع تكاليف الصيانة والعمالة، والمواد الخام.

ويرى العضو المنتدب للشركة، زاوية إيجابية من تحرير سعر صرف العملة، تتمثل فى عودة الاهتمام بالحصول على وحدات إدارية وتجارية فى المنطقة، عقب الطفرات السعرية التى سجلتها أسعار الإيجارات بالمناطق الجديدة، ومن ثم بدأ العملاء فى البحث عن فرص فى وسط البلد، تمنحهم نفس مستوى المكاتب بقيمة أقل، فضلاً عن تغير النظرة للمنطقة باعتبارها «سنتر» لأى نشاط.

ولفت «الطاهر» إلى الاهتمام الحكومى والرئاسى، بإعادة إحياء المنطقة، مشيرا إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأسيس لجنة رئاسية، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، للحفاظ على التراث العمرانى لتلك المنطقة، منذ قرابة عام، وتضم اللجنة شركة الإسماعيلية، والعديد من الأطراف الأخرى الممثلة للحكومة، والقطاع الخاص، والمستأجرين، وأصحاب المحلات، والبنوك، وشركات التأمين، والشركات القابضة، ومحافظة القاهرة.

وأوضح أن اللجنة ستلعب دوراً قوياً، فى إعادة القيمة التراثية للمنطقة، ورفع جدواها الاقتصادية، موضحا أن لأول مرة تجتمع جميع الأطراف على مائدة واحدة، لبحث سبل تطوير المنطقة.

وقال كريم الشافعى، إن كل صوت كان يعمل فى إتجاه، الفترة الماضية، ما أبطئ بدوره عمليات التطوير، لافتا إلى أن منطقة وسط البلد تاريخية وقديمة، ما يفرض العديد من المعطيات على عمليات التطوير المرتقبة، أبرزها الحفاظ على الشكل المعمارى، والتخطيط العمرانى.

وأشار إلى أن تخطيط المنطقة من أكثر المخططات العمرانية ذكاء، لتلاقى جميع فئات الشعب وجميع الأنشطة التجارية الثقافية والفنية فيها، كما تمثل جميع الفئات الاقتصادية، وتضم وحدات تخدم جميع مستويات الدخل، وحتى الباعة الجائلين لهم منصة فى وسط البلد، وهو الأمر الذى تمثله جميع مناطق وسط البلد فى كل الدول.

وقال إن ما أثير حول تحويل المنطقة إلى ممشى، ومنع مرور السيارات بها، يحتاج إلى إعادة دراسة، خاصة أن تخطيط منطقة القاهرة الخديوية يضم شوارع لعبور السيارات، وممرات للمشاة، وليس من المنطقى أن يستغل المارة الشوارع الواسعة للمشى، والتى تغطيها الشمس معظم فترات النهار وتترك الممرات، فضلاً عن أن إغلاق الشوارع أمام السيارات سيؤدى إلى تكدس مروى بالمناطق المجاورة، فضلاً عن أن مخطط نقل الوزارات والهيئات الحكومية، سيدعم السيولة المرورية، دون الحاجة لإغلاقها أمام السيارات.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة، باهتمام الحكومة بتطوير المنطقة، خاصة قرار تفريغها من الباعة الجائلين، لافتا إلى أن ذلك الاهتمام سيخلق حجم حركة أكبر، ما يدعم بدورة مالكى العقارات غير الراغبين فى بيعها، للبدء فى عمليات التطوير، لتواكب ما يحدث فى المنطقة، بما ينعكس بدورة على قيمة المنطقة، وأسعارها.

