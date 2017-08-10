الإسماعيلية تستعد لاستقبال مهرجان الفنون الشعبية

نادية صابر فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر للفنون الشعبية لهذا العام، والمقرر لها خلال الفترة من 21 إلى 26 أغسطس الحالي، تنهي محافظة الإسماعيلية أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لأماكن الإقامة والإعاشة والأجنحة الفندقية بالمجمع استعد

نادية صابر

فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر للفنون الشعبية لهذا العام، والمقرر لها خلال الفترة من 21 إلى 26 أغسطس الحالي، تنهي محافظة الإسماعيلية أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لأماكن الإقامة والإعاشة والأجنحة الفندقية بالمجمع استعدادًا لاستقبال ضيوف دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر للفنون الشعبية لهذا العام من مختلف دول العالم العربية والأجنبية؛ للاطمئنان على جاهزية تلك الأماكن واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستقبال الضيوف والزوار وأعضاء الوفود المشارِكة.





وتم مراجعة ومناقشة كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 14 دولة تشمل جنوب أفريقيا والمكسيك والجزائر وتونس والسودان ونيجيريا والهند وسيرلانكا وبنجلاديش والمالديف وبلغاريا وفلسطين ومصر، ويصل إجمالى عدد الفرق الاستعراضية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام 21 فرقة، منها 8 فرق مصرية تشمل فرقة توشكا من النوبة، وفرق سوهاج والإسكندرية والشرقية والعريش للفنون الشعبية، وفرقة جامعة بورسعيد، وفرقة الإسماعيلية.

وتقام العروض الفنية والاستعراضية على 7 مسارح تشمل ثلاثة مسارح بمدينة الإسماعيلية وهى الدنفاه والغابة وقصر الثقافة، إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير.