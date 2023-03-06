«الإسماعيلية» تحصر منشآت وادي التكنولوجيا وأبو خليفة الصناعية تمهيدا لتسليمهما لـ «اقتصادية القناة»

تعتزم “محافظة الإسماعيلية” توقيع بروتوكول نهائي لنقل ملكية المشروعات والمنشآت التابعة للدولة بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة بالقنطرة غرب و
ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بسرعة إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتذليل جميع العقبات لنقل المشروعات والمنشآت المملوكة للدولة بوادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق والمنطقة الصناعية بأبو خليفة بالقنطرة غرب للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
كما طالب المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اللجنة المُشكلة لتسليم المشروعين بضرورة إعداد تقرير تفصيلي وحصر فعلي على أرض الواقع للمشروعات القائمة بوادي التكنولوجيا بجانب مناقشة المشروعات والمنشآت المملوكة للدولة بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب والتي تتكون من المجزر الآلي والعمارات السكنية وسوق أبو خليفة ومأخذ وخزان المياه وبرج الاتصالات.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسي مركز ومدينتي القنطرة شرق وغرب، والمستشار القانوني للمحافظة ومديري الشئون المالية والإدارية، الحسابات العامة والخاصة، التخطيط العمراني، الشئون القانونية بالمحافظة، وممثلي جهاز تعمير سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وشركة توزيع القناة للكهرباء والجهات المعنية بالاجتماع.