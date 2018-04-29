الإسماعيلية تبحث مع 17 شركة صينية فرص الاستثمارات

نادية صابرفى مؤتمر موسع عقده اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر ديوان عام المحافظة بحضور "تشيو نان شان " القنصل العام لدولة الصين بالإسكندرية واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الشمالية للهيئة العامة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وعدد 17 من رجال الاعمال والمست

نادية صابر

فى مؤتمر موسع عقده اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر ديوان عام المحافظة بحضور “تشيو نان شان ” القنصل العام لدولة الصين بالإسكندرية واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الشمالية للهيئة العامة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وعدد 17 من رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين الذين يمثلون كبريات الشركات الصينية فى مختلف التخصصات والصناعات التعدينية والهندسية والبنية التحتية وبنك التنمية الصينى.

وتم تقديم عرض تفصيلى لأهم المقومات التى تتميز بها الاسماعيلية وأبرز المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها فى الوقت الراهن.

كما تم استعراض الخريطة الاستثمارية للمحافظة وأهم المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

ومن جهته أعرب القنصل الصينى عن بالغ سعادته بزيارة الاسماعيلية نظرا لآهميتها الاستراتيجية ووقوعها فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، بالاضافة لكونها تقع ضمن المشروع القومى العالمى الكبير المعروف بمشروع طريق وحزام الحرير البحري بين الصين والدول العربية، وهو بمثابة مبادرة صينية تعد مصر دولة شريكة أساسية ومحورية فيها، موضحا أن الحزام البحري يهدف لتنمية الدول المشاركة فيه، مشيرا إلى أن مشروع إحياء الطريق يماثل مشروع قناة السويس الجديدة، والذي كان الهدف منه هو تنمية الاقتصاد المصري.

والذى يعزز من توثيق العلاقات الثنائية المصرية- الصينية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، والتي تعززت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة البلاد.

وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة مع الاسماعيلية ودراسة اقامة مشروعات مشتركة على أرض الاسماعيلية .

ومن جهته أكد تشيو نان شان، القنصل العام لدولة الصين على عمق العلاقات المصرية الصينية وآواصر المحبة والآخاء التى تربط بين مصر والصين حكومة وشعبا منذ فجر التاريخ ومدى التفاعل والتواصل بين الجانبين وأضاف أن الرئيس السيسي قام ببناء علاقة استراتيجية قوية ومتينة بين مصر والصين منذ زيارته الأخيرة للصين، ثم جاءت زيارة الرئيس الصيني لمصر، والتي وقع خلالها عدد 20 اتفاقية مشتركة بين الجانبين.

وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تتميز بعلاقات متميزة خاصة فى المجال الاقتصادى بمشروع محور تنمية قناه السويس الذى يعد مشروع تنموى عالمى.

وتابع أن الصين تسعى للمشاركة الجادة فى هذا المشروع وأن هذه المنطقة ستشهد تطورا ملحوظا فى الفترة المقبلة، مشيرًا الى أن الصين تشارك فى المؤتمر بحضور ممثلين لشركات صينية عالمية بما فيها بنك التنمية الصينى وشركات تيدا وجيوشى والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية وان حجم كل شركة فيهم يبلغ اكثر من 100 مليون دولار.

ومن جهته أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتعزيز التعاون مع الجانب الصينى مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الصينيين لتشجيع اقامة المشروعات المشتركة على أرض المحافظة، لاسيما أنها سوف تساهم الى حد كبير فى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة وتحقيق التنمية المستهدفة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها القنصل الصينى للاسماعيلية على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين ضمن سلسلة الزيارات التى يقوم بها الى عدد من المحافظات المصرية لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الصينية.

وعقب ختام المؤتمر توجه القنصل الصينى ومحافظ الإسماعيلية ومرافقوهم من القيادات ورجال الأعمال والمستثمرين الى زيارة مقرى المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والمنطقة الصناعية لتفقد عدد من المشروعات والمصانع بها للوقوف والتعرف على حجم الاستثمار بالاسماعيلية.