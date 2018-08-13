«الإسماعيلية الوطنية» أكثر الأسهم ارتفاعًا بجلسة تعاملات اليوم

أحمد عليتصدر سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية قائمة الاكثر ارتفاعًا بنسبة 9.01% مغلقًا عند مستوى 10.41 جنيه، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات بنسبة صعود بلغت 5.19% بقيمة 30.61 جنيه للسهم.وفي المركز الثالث حل سهم أجواء للصناعت الغذائية بنسبة ارتفاع 4.09% بسعر 2.80 جنيه للسهم، ورابعًا حل سهم

أحمد علي

تصدر سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية قائمة الاكثر ارتفاعًا بنسبة 9.01% مغلقًا عند مستوى 10.41 جنيه، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات بنسبة صعود بلغت 5.19% بقيمة 30.61 جنيه للسهم.

وفي المركز الثالث حل سهم أجواء للصناعت الغذائية بنسبة ارتفاع 4.09% بسعر 2.80 جنيه للسهم، ورابعًا حل سهم بنك التعمير و الاسكان بنسبة 2.71% بقيمة 53.44 جنيه للسهم.

وفي المركز الرابع جاء سهم المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب” بنسبة ارتفاع قدرها 2.16% بقيمة 8.98 جنيه للسهم، وخامسًا سجل سهم المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي نسبة ارتفاع قدرها 1.86% بقيمة 6.01 جنيه للسهم.

وسابعًا حل سهم بنك الكويت الوطني -مصر، بنسبة ارتفاع قدرها 1.43% بقيمة 42.60 جنيه، وثامنًا بنسبة صعود 1.22% وبقيمة 53 جنيه جاء سهم بنك قطر الوطني الأهلي، وتاسعًا سجل سهم الشرقية للدخان بنسبة صعود 1.15% بقيمة 162.8 جنيه للسهم.

وعاشرًا سجل سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بنسبة ارتفاع 1.15% وبقيمة 5.23 جنيه للسهم.