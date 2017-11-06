الإسماعيلية الجديدة : نعمل بشكل مستقل ولم نعلم رسميا بتوقيف كامل

رجب عزالدين:قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستقل عن مساهميها وتتبع معايير الحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة.جاء ذلك - فى بيان اليوم الإثنين - للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بشأن توقيف رجل الأعمال السعودى صا

رجب عزالدين:

قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستقل عن مساهميها وتتبع معايير الحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة.

جاء ذلك – فى بيان اليوم الإثنين – للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بشأن توقيف رجل الأعمال السعودى صالح كامل وأبنائه ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم .

وقالت الشركة إنها تمارس أعمالها بشكل اعتيادى ولا تعلم رسميا، بما تم نشره عن توقيف كامل وأولاده .

و الإسماعيلية الجديدة، شركة مساهمة مصرية تم قيدها فى البورصة المصرية فى 8 أغسطس 2011 وتعمل فى مجال تخطيط المناطق العمرانية، وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات والإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري، بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين والنقل الجماعي، وإقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما يتضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة .

ويبلغ رأسمال الشركة 147.3 مليون جنيه، موزعا على 36.8 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم .

وتشغل هديل صالح عبد الله كامل، نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار التى تمتلك 85.3 % منها .

وألقت المملكة العربية السعودية القبض على 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين جرى احتجازهم في وقت مبكر من صباح الأحد، ضمن حملة لمكافحة الفساد، كما شملت القائمة الملياردير الأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين .