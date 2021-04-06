«الإسماعيلية الجديدة» تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 20.8 مليون جنيه

الإسماعيلية الجديدة للتطوير تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إلى 10.5%

أفصحت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 434 ألف سهم بقيمة إجمالية 20.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الإسماعيلية الجديدة، فى إفصاح للبورصة المصرية الثلاثاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 9.3 % إلى 10.5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 47.92 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركتى هيرميس، ومباشر، المتخصصتين فى أعمال الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط العميل المشار إليه، بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 1.2% من الأسهم، وكذلك أخ شقيق (عبد اللطيف محمود) يستحوذ على 1.1% من الأسهم.

الإسماعيلية الجديدة : على محجوب باع حصة فى مارس بقيمة 83.1 مليون جنيه

وباع المساهم على محجوب فى 23 مارس الماضى حصة أسهم ( 2.1 مليون سهم ) بقيمة إجمالية 83.1 مليون جنيه تقريبًا، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 38.7 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، واخفضت حصة المساهم آنذاك من 12.4 % إلى 6.5%،

واشترى المساهم على محجوب فى (11 مارس الماضى) 331.8 ألف سهم بقيمة إجمالية 13.8 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 9.83 % إلى 10.73% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 41.77 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركتى مباشر لتداول الأوراق المالية،هيرميس لتداول الأوراق المالية، وفقا لإفصاح سابق .

نفس المساهم اشترى حصة فى فبراير ب39 مليون جنيه

شركات الوساطة المالية

كما نفذ نفس المساهم ( فى 18 فبراير الماضى) عملية شراء لنحو 1.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 39 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 2.3 % إلى 5.3% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 35.05 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وباع المساهم على محجوب فى 26 يناير الماضى حوالى، 262 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصته آنذاك من 3.61% إلى 2.9% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 40.1 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسماعيلية للتنمية العمرانية الحالى 147 مليون جنيه موزعا على 36.8 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

وأفصحت الشركة فى 14 يناير الماضى عن قيام نفس المساهم على محجوب بشراء 505 آلاف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 33.04 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وارتفعت نسبة مساهمة العميل آنذاك، من 0.59% إلى 1.96% من إجمالى الأسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تكبدها خسائر بقيمة 1.13 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 1.62 مليون جنيه خلال 2019 و1.09 مليون جنيه فى 2018.