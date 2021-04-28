«الإسماعيلية الجديدة» تفصح عن بيع مساهم حصة بقيمة 69.5 مليون جنيه

الإسماعيلية الجديدة للتطوير تفصح عن انخفاض حصة أحد المساهمين

أفصحت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية عن قيام المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، ببيع 1.39 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 69.5مليون جنيه تقريبا.

وقالت الإسماعيلية الجديدة، فى إفصاح للبورصة المصرية الأربعاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية من 5.66 % إلى 1.89% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 50 جنيهًا، وتم تنفيذها بواسطة شركة بلتون المتخصصة فى الوساطة و تداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (على محجوب) يستحوذ على 2.6% من إجمالى الأسهم، وكذلك شركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 4.3 % من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الإسماعيلية للتنمية العمرانية الحالى 147 مليون جنيه موزعا على 36.8 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

الإسماعيلية الجديدة: عبد اللطيف محجوب اشترى حصة سابقة بقيمة 98.9 مليون جنيه

واشترى المساهم عبد اللطيف محجوب 2.38 مليون سهم فى الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 98.9 مليون جنيه تقريبا، وفقا لإفصاح سابق فى 18 أبريل الجارى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 41.47 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون ،وارتفعت حصته بعد تلك العملية من 0.002 % إلى 6.69 % .

كما نفذت شركة تارجيت للاستثمار العقارى عملية بيع لنحو 2.2 مليون سهم من حصتها بقيمة إجمالية قدرها 94.2 مليون سهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 41.3 جنيه، ونفذتها شركة بلتون، وانخفضت حصتها بعد العملية من 9.2% إلى 3.05 % من إجمالى الأسهم.

واشترت تارجيت للاسثتمار العقارى 1.8 مليون سهم فى 11 أبريل الجارى بقيمة إجمالية قدرها 87.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الإسماعيلية الجديدة، فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد، إن نسبة مساهمة تارجت للاستثمار ارتفعت

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 46.72 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة بلتون، وارتفعت حصتها آنذاك من صفر % إلى 5.09% من إجمالى الأسهم.

علي محجوب اشترى حصة بقيمة 20.8 مليون جنيه فى أبريل

وأفصحت الشركة فى (6 أبريل الجارى) عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 434 ألف سهم بقيمة إجمالية 20.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة فى بيان آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 9.3 % إلى 10.5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 47.92 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركتى هيرميس، ومباشر، المتخصصتين فى أعمال الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وباع نفس المساهم على محجوب فى 23 مارس الماضى حصة أسهم ( 2.1 مليون سهم ) بقيمة إجمالية 83.1 مليون جنيه تقريبًا، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 38.7 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، واخفضت حصة المساهم آنذاك من 12.4 % إلى 6.5%،

واشترى نفس المساهم فى (11 مارس الماضى) 331.8 ألف سهم بقيمة إجمالية 13.8 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 9.83 % إلى 10.73% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 41.77 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركتى مباشر لتداول الأوراق المالية،هيرميس لتداول الأوراق المالية، وفقا لإفصاح سابق .

نفس المساهم نفذ عمليات بيع وشراء فى يناير وفبراير

البورصة

كما نفذ المساهم نفسه ( فى 18 فبراير الماضى) عملية شراء لنحو 1.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 39 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته آنذاك من 2.3 % إلى 5.3% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 35.05 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وسبق لنفس المساهم فى 26 يناير الماضى بيع 262 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصته آنذاك من 3.61% إلى 2.9% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 40.1 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وأفصحت الشركة فى 14 يناير الماضى عن قيام نفس المساهم بشراء 505 آلاف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 33.04 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وارتفعت نسبة مساهمة العميل آنذاك، من 0.59% إلى 1.96% من إجمالى الأسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تكبدها خسائر بقيمة 1.13 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 1.62 مليون جنيه خلال 2019 و1.09 مليون جنيه فى 2018.