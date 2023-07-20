«الإسماعيلية الاقتصادية»: بيع 12 ألف متر لصالح البنك الأهلي فى المزاد بعد غد

حددت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية جلسة بيع جبري فى مزاد علني لكامل أرض ومباني عقار تابعة لأحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية لصالح البنك الأهلي بمساحة 12 ألف متر وبسعر أساسي يصل إلي61 مليونا و936 ألف جنيه بعد غد.

في السياق نفسه، أعلنت إدارة التعاقدات بمحافظة الإسماعيلية مركز ومدينة القنطرة شرق عن مزاد علني محلي بحق الانتفاع لنحو 50 محلا بسوق الأربعاء التجاري بالقنطرة شرق القديمة و2 محل عمارة 69 مدخل ( أ – ب) بالقنطرة شرق الجديدة و 5 محلات بالمنطقة الوسطي و 6 محلات بالسوق التجارية بالقنطرة شرق الجديدة وبوفيه الوحدة المحلية بمجمع المصالح الحكومية بالقنطرة شرق الجديدة.

ويتم استغلال المحلات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ثماني سنوات بحد أقصي تسع سنوات بزيادة مقابل الانتفاع بنسبة 10% كل ثلاث سنوات بناء علي طلب المنتفع بتجديد مقابل الانتفاع وموافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء علي التجديد مالم يطرأ ما يحول دون الموافقة علي طلب التجديد أو صدور تعليمات بإنهاء التعاقد دون إبداء الأسباب.

واشترطت إدارة التعاقدات أن يكون الشخص الاعتباري مرخصا له بمزاولة النشاط في شبه جزيرة سيناء ويجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهات المعنية المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 2012 قبل تخصيص المحل ) تحرير عقد مقابل الانتفاع ) وفى حالة عدم الموافقة لا يحق للراسي عليه المزاد الاعتراض وله استرداد المبالغ التي دفعها دون احتساب فوائد عليها.

وإذا كان الشخص الاعتباري من المصريين والأجانب فيجب أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل فيها عن (55%) ويلتزم بالحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهات المعنية المنصوص عليها بالقانون.