الإسماعيلى يوافق على استقالة العيسوى ويبحث عن مدرب جديد

علي المصري:وافق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على الاستقالة التى تقدم بها أبو طالب العيسوى المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالدراويش، عقب تعادل الفريق بهدف لمل فريق، أمام ضيفه اﻷسيوطي سبورت، ضمن لقاءات اﻷسبوع العشرون للدوري المصري الممتاز .ويدرس مجلس إدارة النادى

علي المصري:

وافق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على الاستقالة التى تقدم بها أبو طالب العيسوى المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالدراويش، عقب تعادل الفريق بهدف لمل فريق، أمام ضيفه اﻷسيوطي سبورت، ضمن لقاءات اﻷسبوع العشرون للدوري المصري الممتاز .

ويدرس مجلس إدارة النادى فى الوقت الحالى عدد من السير الذاتية لبعض المدربين لإختيار أحدهم لقيادة الفريق فى المرحلة المقبله، ولم يستقر المجلس على جنسية المدرب القادم للفريق، وهل سيكون أجنبيا أم مصريا.

وتولى العيسوي مسئولية تدريب الفريق خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لﻹسماعيلي، والحالي لمنتخب أوغندا، وقاد الفريق في ‏4 مباريات حقق فوزا واحدا وتعادل مرتين وتلقي خسارة، وفقد الفريق 5 نقاط من 12 نقطة.