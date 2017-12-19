الإسماعيلى يفقد نقطتين فى صراع صدارة الدورى

على المصرى فقَد فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، نقطتين مؤثرتين، فى صراعه على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع عشر للإيجيبشن ليج.تقدَّم

على المصرى





فقَد فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، نقطتين مؤثرتين، فى صراعه على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع عشر للإيجيبشن ليج.

تقدَّم الدراويش بهدف لحسنى عبد ربه، من ضربة جزاء فى الدقيقة 29، قبل أن يتعادل صلاح أمين للفريق العسكرى، بعدها بدقيقتين فقط، ليفقد الإسماعيلى نقطتين مهمتين فى صراعه مع المصرى والأهلى على صدارة الجدول.

ورغم التعادل ظل الدراويش على صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع الفريق الذى يقوده فنيًّا الفرنسى سباستيان ديسابر، إلى 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المصرى، و5 عن الأهلى، الذى يتبقى له مباراتين مؤجلتين، فيما أرتفع رصيد الطلائع إلى 15 نقطة، وظل فى المركز الثانى عشر، بعدما تحسنت نتائجه مع مديره الفنى الجديد، المخضرم حلمى طولان.

وفى لقاءات أخرى أقيمت، اليوم أيضًا، ضمن الجولة نفسها، خطف مصر المقاصة نقطة ثمينة من مضيفه الرجاء، فيما تغلّب الإنتاج الحربى على ضيفه طنطا، بهدف نظيف، وتقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم، مباراة المقاولون العرب مع بتروجت.

كانت المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة قد افتتحت، أمس الاثنين، بتغلب المصرى على مضيفه النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسقوط الداخلية على أرضه أمام إنبى، بهدفين مقابل هدف.

وتختتم الجولة، غدًا الأربعاء، بثلاثة لقاءات، حيث يلتقى الأسيوطى سبورت مع وادى دجلة، فى الثالثة إلا ربع عصرًا، على ملعب الأسيوطى، ويلعب فى الخامسة مساء، الاتحاد السكندرى مع الزمالك، على استاد الإسكندرية، ويحل الأهلى ضيفًا على سموحة فى الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولى.