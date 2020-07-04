«الإسماعيلى» يعلن اكتشاف حالتى إصابة بفيروس كورونا داخل صفوفه

عد إجراء المسحة الأولى فى الفريق دون الكشف عن أسماء

أصدر النادى الإسماعيلى بيانًا يعلن من خلاله اكتشاف حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الأولى فى الفريق دون الكشف عن أسماء.

وقال الإسماعيلى فى بيان رسمى: أظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفنى والطبي والإداري عن وجود حالتين ايجابيتين تحملان فيروس كورونا.

وأضاف أنه على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهما وعودتهما مرة أخرى لتدريبات الفريق.

وأوضح نادى الإسماعيلى أنه من المقرر أن يجرى الفريق مسحة طبية ثانية فى الأيام المقبلة على حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية.