الإسماعيلى يعزف السمسمية بخماسية فى الرجاء

على المصرى واصل فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، عزف السمسمية والتمسك بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بتغلبه علي ضيفه الرجاء، بخماسية نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات اليوم الأول، للأسبوع السادس عشر من المسابقة.انتهى الشوط الأول بالتعادل ا

على المصرى

واصل فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، عزف السمسمية والتمسك بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بتغلبه علي ضيفه الرجاء، بخماسية نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات اليوم الأول، للأسبوع السادس عشر من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف، قبل أن يمطر الدراويش شباك الضيوف بخماسية فى النصف الثانى من اللقاء، حملت توقيع محمد صادق فى الدقيقة 49، وأضاف إبراهيم حسن الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 55 و75، قبل أن يسجل دييجو كالديرون الهدف الرابع فى الدقيقة 80، واختتم موسى كامارا أهداف اللقاء، بالهدف الخامس فى الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، يؤكد الإسماعيلى تمسكه بصدارة جدول ترتيب الدورى، بعدما رفع رصيده للنقطة 37، بفارق سبع نقاط كاملة عن الأهلى صاحب المركز الثانى، الذى سيلاقى بتروجت يوم الجمعة، ضمن الجولة ذاتها، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان مع المقاولون العرب والنصر، فيما تجمد رصيد الرجاء عند ثمانى نقاط، ويقبع فى المركز الأخير بالجدول.



وكانت الجولة قد افتتحت عصر اليوم، بتعادل إيجابى بين إنبى والنصر، بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد بتروسبتورت، تقدم للضيوف إسلام عيسى في الدقيقة 42، واحتسب الحكم ضربة جزاء لإنبي، بعد عرقلة صلاح محسن، ليسجل محمد مجدي هدف التعادل في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة، هجمات بالجملة من الفريقين، وتصدت العارضة لتصويبة صلاح محسن في الشوط الأول، ورفع إنبي رصيده، إلى 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف عن الزمالك، صاحب المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 13 نقطة.